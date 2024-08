Sineu wird am kommenden Montag, dem 12. August, erneut von einem pinken Meer erobert, wenn das Much-Fest 2024 die Straßen der Gemeinde in Beschlag nimmt. Das Festival, das erst vor 21 Jahren ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einem festen Bestandteil des mallorquinischen Sommers entwickelt und zieht jährlich Tausende von Feiernden an. Die Veranstaltung beginnt früh um 9 Uhr und bietet bis 21 Uhr ein vielfältiges Programm voller Kultur, Folklore und ausgelassener Stimmung.

Das bunte Treiben startet gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz des Gymnasiums IES Sineu, gefolgt von der traditionellen Wallfahrt zum Puig de Reig. Im Zentrum von Sineu setzen sich die Feierlichkeiten mit der Proklamation vom Rathausbalkon fort. Am Nachmittag erwartet die Teilnehmer das "S'Enqüentro" des Much und der Muca, bevor das Fest offiziell gegen 21 Uhr endet. Dabei steht der Spaß für alle Altersgruppen im Mittelpunkt. Mit jährlich bis zu 20.000 Besuchern zählt Much zu den größten Festen der Insel. Um den Ansturm zu bewältigen, hat Bürgermeister Tomeu Mulet angekündigt, dass die Zugfrequenz des Servei Ferroviari de Mallorca (SFM) erhöht wird. Dies soll vor allem den Rückweg erleichtern und Verkehrsprobleme vermeiden. Die genauen Fahrpläne können auf der offiziellen Website der Gemeinde eingesehen werden, um eine reibungslose An- und Abreise zu gewährleisten. Auch Autofahrer müssen sich auf besondere Regelungen einstellen: Fünf zusätzliche Parkplätze am Stadtrand von Sineu werden von Sicherheitskräften überwacht, um den "botellón", also das öffentliche Trinken, zu unterbinden. Diese Maßnahmen sollen die Sicherheit und Ordnung während der Feierlichkeiten gewährleisten und das Erlebnis für alle Teilnehmer angenehmer gestalten. Nach 21 Uhr wird die Musik in den Bars verstummen, und die Party darf nur noch ohne musikalische Begleitung in den Innenräumen fortgesetzt werden. Dies ist eine der neuen Vorschriften, die von den Organisatoren und der Gemeinde eingeführt wurden. Trotz dieser Einschränkungen bleibt das Much-Fest ein Highlight des Sommers, das Besucher und Einheimische gleichermaßen begeistert.