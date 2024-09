Von Mittwoch, 30. Oktober, bis Dienstag, 5. November, verwandelt sich Mallorca erneut in ein Mekka für Filmfans. In Palma wird das Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) zum 13. Mal seine Tore öffnen, und am Mittwoch gab die Festspielleitung das erste Highlight bekannt: Dieses Jahr wird während der Eröffnungsgala in Palmas Teatre Principal Annette Bening mit dem Icon Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die US-amerikanische Schauspielerin wird den Preis persönlich entgegennehmen.

Bening zählt zu den bekanntesten und angesehensten Schauspielerinnen der USA. Mit zwei Golden Globes, einem BAFTA Award, zwei Tony Awards und fünf Oscar-Nominierungen ist ihr künstlerisches Schaffen eindrucksvoll dokumentiert. „Annette Bening ist der Inbegriff des Evolution Icon Award. Wir freuen uns sehr, sie im Oktober in Palma willkommen zu heißen und ihr Werk zu würdigen”, ließ Festivaldirektorin Sandra Lipski in einer Mitteilung verlauten.

Der Icon Award wurde in den vergangenen Jahren an internationale Stars wie Danny DeVito, Isabel Coixet und Daniel Brühl verliehen. Bei der Eröffnungsgala wird Annette Bening den Filmklassiker „The Grifters” von Stephen Frears präsentieren, für den sie 1990 ihre erste Oscar-Nominierung erhielt. Die Schauspielerin ist besonders bekannt für ihre Rolle in „American Beauty” und äußerte sich über ihren Besuch auf Mallorca so: „Ich bin sehr stolz und fühle mich geehrt über die Anerkennung des Evolution Mallorca International Film Festivals. Ich freue mich darauf, Mallorca im Oktober zu besuchen und das Festival und Palma zu genießen.“

Der Evolution Icon reiht sich in die lange Liste von Auszeichnungen ein, die Bening über die Jahre erhalten hat. Auf der Ki-noleinwand ist sie unter anderem für ihre beeindruckenden Auftritte in „Bugsy” (1991), bei dem sie mit ihrem Ehemann Warren Beatty vor der Kamera stand, „American Beauty” (1999) und „Being Julia” (2004) bekannt, für die sie sowohl den BAFTA Award als auch den Golden Globe Award als beste Schauspielerin erhielt. Ihre Hauptrolle in „The Kids Are All Right” (2010) wurde ebenfalls mit einer Oscar-Nominierung gewürdigt. Zuletzt war sie als Langstreckenschwimmerin Diana Nyad in dem Netflix-Biopic „Nyad” (2023) zu sehen.

In den kommenden Wochen werden auch die Namen der anderen vom Festival geehrten Filmemacher bekannt gegeben. In der Vergangenheit wurden bei Evolution Größen wie die Regisseure Asif Kapadia, Lone Scherfig, Ruben Östlund und Wim Wenders ausgezeichnet, ebenso Schauspieler wie Mads Mikkelsen, Melissa Leo und Angela Molina und die Top-Kameramänner Erik Messerschmidt, Ed Lachman and Larry Sher.

Seit 2012 bringt das EMIFF Größen wie auch Newcomer des internationalen Filmschaffens zusammen. Gegründet von der Schauspielerin und Filmemacherin Sandra Lipski, präsentiert das Festival nicht nur neue Produktionen aus aller Welt, sondern bietet auch unabhängigen Filmemachern die Möglichkeit, sich zu vernetzen und inspiriert zu werden.

In diesem Jahr präsentiert sich das EMIFF erstmals mit einem Logo, das einen Fisch darstellt, der durch die Lüfte segelt. „Dieses Bild symbolisiert den kreativen Geist des Festivals, das darauf abzielt, sein Programm ständig weiterzuentwickeln und innovative Ansätze zuzulassen, ohne sich in Schubladen stecken zu lassen”, heißt es in der Mitteilung.

Im vergangenen Jahr gab es auf dem EMIFF mehr als 100 Filmvorführungen, Netzwerkveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, Inseltouren und Meisterklassen. Mehr als 4000 Filmbegeisterte und Cineasten aus über 30 Ländern waren dafür angereist. Das diesjährige Programm soll am Mittwoch, 16. Oktober, in einer Pressekonferenz bekannt gegeben und auf der Festivalwebsite ( www.evolutionfilmfestival.com ) veröffentlicht werden. Am Donnerstag, 17. Oktober, beginnt dann der Kartenverkauf. Das Festival endet am Dienstag, 5. November mit der Closing Night im Kongresspalast, bei der die Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs gekürt werden. (mb)