Der Countdown für die nächste Show des Songwriters Willi Meyer läuft. Am Mittwoch, 25. September, ist wieder „Music & Talk”, diesmal in Campos, im Teatre Escènic im Carrer del Nord. Dort wird Meyer (Gesang und Gitarre) mit seiner Band auflaufen: mit Soriana Ivaniv an der Geige, Patti Ballinas am Schlagzeug, Silke Hamann an den Stimmbändern, Richard Vinton am Keyboard, Brahm Haidl an der Gitarre und Ian Breck Stewart am Bass.

Diesmal wird Meyer dem Publikum ein Großaufgebot an interessanten Gästen präsentieren. Allen voran die Sängerin Marie-José van der Kolk, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Loona. Einst war sie mit dem spanischen DJ Sammy gestartet und hat sich seither mit mehreren Dance-Hits einen Namen gemacht. Schlagzeilen machte sie zudem durch eine inszenierte Beziehung mit Gina-Lisa Lohfink, die aus verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt ist. Später verriet die Sängerin: alles nur Marketing! Bei „Music & Talk” wird Loona zwei ihrer ersten Erfolge, den Sommerhit „Bailando” und „Hijo de la luna”, zum Besten geben. Als Mayte Mateos groß herauskam, sprach man noch nicht von Dance-, sondern von Disco-Hits. Das war in den 1970er Jahren. Damals bildete die Sängerin aus Logroño mit der 2021 verstorbenen Maria Mendiola das Duo Baccara. Ihre internatinalen Mega-Erfolge „Yes Sir, I Can Boogie” und „Sorry, I’m a Lady” sind als Disco-Klassiker in die Geschichte eingegangen. Wie so oft hatte das Erfolgsduo keinen Bestand. Nach der Trennung machten beide Sängerinnen mit neuen Partnerinnen weiter. Und Mayte Mateos ist bis heute aktiv. Gerade erst hat sie in Willi Meyers Tonstudio „Siento tus latidos” (Ich spüre deinen Herzschlag) aufgenommen. Das Lied basiert auf einem alten Meyer-Song. Es ist übrigens das erste Mal, dass sie in ihrer Muttersprache Spanisch singt – und live erleben kann man dies am 25. September in Campos. Und es wird weitere Gäste geben. Zum Beispiel Birgit Langer. Ein Auftritt bei der Rudi Carrell Show katapultierte sie 1990 ins Showbusiness. Fast zwei Jahrzehnte war sie die Frontfrau der Gruppe Fernando Express, trat in TV-Sendungen wie der ZDF-Hitparade auf und stand mit Stars wie Roland Kaiser und Mary Roos auf der Bühne, ehe sie eine Solo-Laufbahn einschlug, die sie auch zum Gospel brachte. Ein waschechter Mallorquiner ist der Gitarrist und Sänger Tanny Mas. Eine ganz klassische Ausbildung absolvierte er bei dem international renommierten Konzertgitarristen Gabriel Estarellas, ehe er sich im Jazz und Rock häuslich einrichtete und nicht nur auf den Balearen, sondern auch in Barcelona, Deutschland und Österreich auftrat. Weitere Gäste sind die Saxofonistin Lorena, der Multiinstrumentalist Dave Tchorz, das Duo Chris & Chris, der Sänger und Karaoke-Künstler Leo Lawine und Eventagentur-Chef Martin Koslik. Die Show im Teatre Escènic beginnt um 20 Uhr. Um eines kommen Meyer und sein Publikum dabei nicht mehr herum. „Wegen der gestiegenen Kosten müssen wir die Preise leider etwas erhöhen”, bedauert Willi Meyer. Der Eintritt kostet bei Reservierung nun 25 Euro ( tickets@audiovisionpalma.com ), an der Abendkasse beträgt er 30 Euro.