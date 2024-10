In der Malerei gebe es nichts Neues, nur neue Maler, hat Markus Lüpertz einmal gesagt. Der Neoexpressionist ist einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart, und eine seiner Meisterschülerinnen an der Akademie der Bildenden Künste Kolbermoor ist Catrin Rothe.

Die Künstlerin malt wie ihr Lehrer ebenfalls expressionistisch und hat bereits unter anderem in New York, Tokio, Singapur, Dubai und Berlin ausgestellt. Nun wird sie Arbeiten von sich auf der Kulturfinca Son Bauló in Lloret de Vistalegre präsentieren.

Die Eröffnung am Samstag, 5. Oktober, um 17 Uhr ist eine Doppelvernissage. Der zweite Künstler, der auf Son Bauló Gemälde zeigen wird, ist der in Augsburg geborene Maler Mario Zanardi. (mb)