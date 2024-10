Der britische Sänger James Blunt hat in einem Podcast seines Landes erzählt, dass der ehemalige Sänger der ebenfalls britischen Band Oasis, Noel Gallagher, sein Haus verkaufte, weil dieser Blunt nicht als Nachbar mochte. Blunt und Gallagher hatten auf der Nachbarinsel von Mallorca, Ibiza, nebeneinander gewohnt. Gallagher gab gegenüber Medien als Grund für seinen Wegzug an, dass er es nicht habe ertragen können, dass Blunt Songs, die ihm nicht gefielen, in der selben Straße schrieb, in der er wohnte.

Blunt selbst nahm die Angelegenheit mit Humor. Der Singer-Songwriter behauptete, dass Gallagher jedes Mal, wenn sie sich getroffen hatten, sehr freundlich gewesen sei. "Wann immer ich ihn gesehen habe, war er sehr freundlich, obwohl er vielleicht versucht hat, anzugeben, wenn ihm ein Journalist ein Mikrofon vor die Nase gehalten hat", so Blunt gegenüber der britischen Zeitung The Standard. Blunt fügte hinzu, dass "die Hauspreise in der Gegend nach seinem Weggang gestiegen sind".

Der britische Musiker Noel Gallagher ist in erster Linie als hauptsächlicher Songschreiber, Leadgitarrist und mit seinem Bruder Liam als Hälfte der tragenden Songstimme der Rockband Oasis bekannt. Die Gruppe erlebte in den 90er-Jahren ihren größten Erfolg. Gallagher ist einer der erfolgreichsten Songschreiber in der britischen Musikgeschichte als Verfasser von acht Nummer-eins-Singles in Großbritannien.

Sein Landsmann und Musikerkollege James Blunt erlangte Weltruhm im Jahr 2004 mit seinem Lied "You’re Beautiful", das international den ersten Platz in den Hitlisten von 13 Ländern erreichte. Sein Debütalbum "Back to Bedlam" war das meistverkaufte Album der 2000er-Jahre in Großbritannien und eines der meistverkauften in der Geschichte der Charts des Landes. Blunt trat im laufenden Jahr im Rahmen der Konzertserie "Mallorca Concert Series" in Palma auf.