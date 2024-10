Das 13. Evolution Mallorca International Film Festival ist eröffnet. Mit einer Gala fiel am Mittwochabend in Palmas Teatre Principal fiel der Startschuss. Bis Dienstag, 5. November, werden dort 144 Filme aus 33 Ländern präsentiert. Unter den Gästen der Eröffnungsgala: Die Schauspieler Uwe Ochsenknecht, Jasna Fritzi Bauer, Claudelle Deckert, Carmen Molinar und Colm Meaney, auch die Casting-Direktorin Iris Baumüller, der Künstler Gustavo, der deutsche Konsul Wolfgang Engstler und seine Frau, die Dramaturgin und Theaterregisseurin Elisbath Engstler, auch der Direktor der Mallorca Film Commission, Pedro Barbadillo, und zahlreiche mallorquinische Cineasten, darunter Regisseur Toni Bestard, der als Oscar-Nominierter Mitglied der Academy in Hollywood ist.

Star des Abends war der britische Kameramann Anthony Dod Mantle, der den Cinematography Icon Award erhielt. Der Oscar-Preisträger, der mit Regisseuren wie Danny Boyle und Lars von Trier gearbeitet hat, wurde vom Filmemacher und zweifachen Cannes-Gewinner Ruben Östlund überreicht. „Dod Mantle hat eine einzigartige Karriere, die eine ganze Generation von Filmemachern inspiriert hat", würdigte Östlund den Evolution-Preisträger. Unter den Gästen des Abends: Die Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Jasna Fritzi Bauer sowie die Casting-Direktorin Iris Baumüller. Sie sei oft gefragt worden, ob sie die Zahl 13 nicht für eine Unglückszahl halte, begann Festivaldirektorin Sandra Lipski ihre Ansprache ans Publikum. Auch diesmal betonte sie, dass sie in der Zahl den Beginn des Teenageralters sehe, ein weiterer Schritt in der Entwicklung zum Erwachsensein. Allerdings räumte sie ein, dass im letzten Moment doch nicht alles glatt gelaufen sei. Nachdem Hollywoodschauspielerin Annette Bening aus familiären Gründen ihre Anwesenheit absagen musste, folglich den Ehrenpreis Evolution Icon Award nicht entgegennehmen konnte, sei sie zunächst am Boden zerstört gewesen, gestand Lipski. Doch dann zeigte sie eine Tugend, mit der sie das Evolution Mallorca Jahr um Jahr weiterentwickelt hat: aufstehen, Krönchen richten, weitermachen: „Ich erinnerte mich an das unglaubliche Programm, das wir vorbereitet haben, mit mehr als 140 Filmen von Filmemachern aus der ganzen Welt, die ihre Werke auf Mallorca zeigen wollten." Und so wurde Annette Bening in Abwesenheit mit einem Video gewürdigt, das ihre Karriere Revue passieren ließ. Denn anschließenden Applaus nahm Lipski mit ihrem Handy auf, um ihn der Hollywood-Schauspielerin zu schicken. Mit besten Grüßen aus Mallorca. Überschattet war das Festival auch von der Flukatastrophe in Valencia und Kastlien-und-León. Weil die spanische Regierung Staatstrauer verhängt hatte, blieben die politische Würdenträger der Erröffnungsgala fern. Von der Bühne herab Rede sprach Lipski den Familien der Opfer ihr Beileid aus. Der Rest des Abends gehörte dem Kino. Mit „La Cocina" des mexikanischen Regisseurs Alonso Ruizpalacios lief der erste Film des Evolution Mallorca Filmfestivals.