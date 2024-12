Ein internationales Forscherteam hat auf Mallorca einen sensationellen Fund gemacht: Wie die Fachzeitschrift "Nature Communications" mitteilte, wurden die Überreste eines fleischfressenden Urtiers nahe dem dorf Banyalbufar entdeckt. Es handelt sich um einen Vorläufer der Säugetiere, einen sogenannten Therapsiden mit spitz zulaufenden Säbelzähnen.

Das Wesen lebte in etwa vor 270 Millionen Jahren. Es ist damit so alt wie kein anderes dieser Urtiere, das jemals auf der Erde gefunden wurde. Nach Angaben des Balearischen Museums für Naturkunde war die Kreatur in etwa so groß wie ein Hund und hatte kein Fell. Außerdem legte sie Eier. Sie wohnte in der Region, bevor überhaupt die Dinosaurier existiert hatte.

Der Sensationsfund wird bis April des kommenden Jahres im balearischen Naturkunde-Museum "Mucbo" in Sóller ausgestellt. An den Forschungsarbeiten beteiligt waren Universitäten aus Spanien, den USA und Deutschland. Das Naturkundemuseum Stuttgart zeichnete unter anderem für die fachgerechte Ausgrabung verantwortlich.

Die Ausgrabungsaktion lief zwischen den Jahren 2019 und 2021, danach wurden die Überreste in aller Ruhe wissenschaftlich analysiert, bis feststand, dass es ich tatsächlich um ein uraltes eierlegendes Wesen handelte.