Ein Blick voraus in eigener Sache: Mit der Filmkomödie „Alles Fifty Fifty” startet am Freitag, 24. Januar 2025, das Inselkino, und MM wird die deutschsprachige Eventreihe präsentieren. Event, weil die Veranstaltung weit mehr als nur Filmvorführung ist. Sie beginnt um 17.30 Uhr mit Musik von DJ David Gee. Um 19.30 Uhr wird die Schauspielerin und Co-Initiatorin Tina Ruland den Film präsentieren und nach Möglichkeit mit einem der Akteure einen Live-Talk abhalten. Um 20 Uhr beginnt dann die Vorstellung. Anschließend wird dann wieder DJ David Gee auflegen – bis open end.

Diese abendfüllende Veranstaltung findet in der Sala Cridar (Carrer Gremi de Boneters 12, Nave 31) im Poligono Son Castelló in Palma statt. Der Eintritt kostet pro Person 19,50 Euro, zuzüglich Ticketgebühr. Jedenfalls normalerweise, den zurzeit gibt es ein MM-Weihnachtsspecial, das online buchbar ist und sich auch bestens als Geschenk für Last-Minute-Käufer eignet: Wer auf der Homepage des Inselkinos ein wenig scrollt, findet dieses begrenzte Sonderangebot zu einem Preis von 35,90 Euro (plus Gebühr) für zwei Personen, in dem ein Getränk pro Person inbegriffen ist. Das Special endet am Dienstag, 24. Dezember, um 23 Uhr.

„Alles Fifty Fifty” ist eine Erziehungskomödie mit durchaus nachdenklichen Szenen. Die Handlung: Marion (Laura Tonke) und Andi (Moritz Bleibtreu) sind geschieden, teilen sich aber das Sorgerecht für ihren Sohn Milan (Valentin Thatenhorst). Gemeinsam fahren sie nach Italien in den Urlaub, auch Marions neuer Partner Robin (David Kross). Weil der Sohnemann Papa und Mama gnadenlos gegeneinander ausspielt, beschließen die Eltern, ihrem Sohnemann eine ernsthaftere Erziehung angedeihen zu lassen. Das wirkt sich auch auf ihre Beziehung zueinander aus …

Auch die nächsten Termine des Inselkinos, immer an einem Freitag, stehen bereits fest. Am 28. Februar wird der Film „100 Dinge” von Florian David Fitz gezeigt. In den Hauptrollen: Der Regisseur selbst, Matthias Schweighöfer, Miriam Stein, Hannelore Elsner und Katharina Thalbach. Veranstaltungsort ist wie auch am 28. März, für den der Film noch nicht bekannt ist, die Sala Cridar. Auch hier beträgt der Eintritt 19,50 Euro, das Ticket mit Freigetränken kostet 49,50 Euro.

Am 2. Mai findet das Filmevent Open Air im Santa Ponça Country Club statt. Auf der Leinwand: „Manta Manta – Zwoter Teil” mit Til Schweiger, Tina Ruland, Michael Kessler, Tim Oliver Schultz und Luna Schweiger in den Hauptrollen. Dieses Filmevent war ursächlich für den vergangenen 1. November geplant, musste aber wegen der spanischen Staatstrauer um die Opfer des verheerenden Unwetters auf dem spanischen Festland verschoben werden. Neben dem Basispreis wird auch ein Premium-Ticket für 99,50 angeboten, das neben dem Einritt ein Büfett beinhaltet. Zu allen Preisen kommt eine Verkaufsgebühr hinzu. Weitere Informationen und Buchungen: www.inselkino.com.