Das größte Musikfestival der Balearen, das Mallorca Live Festival, hat am Donnerstag das Line-up für die achte Ausgabe bekanntgegeben. Vom 12. bis 14. Juni 2025 werden im ehemaligen Aquapark in Calvià wie erwartet wieder zahlreiche internationale Superstars auftreten.

Zu den Highlights gehört das Trip-Hop-Duo Massive Attack aus Bristol. Überdies werde es deren einziger Auftritt in Spanien im kommenden Jahr sein, so der Veranstalter gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Besucher dürften sich auf eine audiovisuelle Show freuen, die in Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv United Visual Artists entstanden sei.

Mit Iggy Pop konnte das Festival eine weitere Musiklegende gewinnen. Der mittlerweile 77-jährige "Godfather of Punk" kann aus einem Repertoire von mehr als 50 Bühnenjahren schöpfen, darunter legendären Songs wie "The Passenger", Lust for Life" oder "Real Wild Child". Und gut möglich, dass der Unverwüstliche auch ein paar Songs der Stooges zum Besten gibt.

Neben den internationalen Acts setzt das Festival auch auf spanische und lateinamerikanische Künstler. So sollen die argentinische Sängerin Nathy Peluso und die puerto-ricanische Künstlerin Villano Antillano ihre Auftritt bereits zugesagt haben. Aus der lokalen Musikszene Mallorcas ist die Band Antònia Font dabei, die seit ihrer Wiedervereinigung 2022 zu den wichtigsten Vertretern der hiesigen Musikszene zählt.

Der Kartenvorverkauf für das dreitägige Festival hat bereits begonnen. Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung nach Angaben der Organisatoren über 70.000 Besucher an. Insgesamt sollen mehr als 60 Künstler auf verschiedenen Bühnen auftreten, weitere Namen würden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Wer es ganz genau wissen will, dem sei ein Blick auf die Homepage empfohlen. Den 3-Tages-Pass gibt es ab 119 Euro.