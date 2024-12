Schauspieler und deutscher Mallorca-Resident Martin Semmelrogge rockt den Äther. „Semmels Metal Hour” heißt die Radiosendung, die er zusammen mit und unter der Leitung des Kulturaktivisten Roman Hillmann präsentiert. Schon zweimal waren beide zusammen als Moderatoren live auf La Soledad Radio zu hören. Der Name des Senders ist nicht beliebig gewählt, sondern gibt an, wo er sich befindet: in Palmas gleichnamigen sozialem Brennpunkt. Dort hat der deutsche Galerist Johann Nowak ganz in der Nähe des Viertels Nou Llevant Lokale erworben, um dort den Art & Design District Palma zu errichten. Die Künstler Francesca Martí und Gary Hill haben in ehemaligen Garagen bereits ihr Atelier eingerichtet und Hillmann sendet von dort das Programm La Soledad Radio, zu hören auf der Welle Sputnik Radio 105,4 FM.

Am Mittwoch, 11. Dezember, gehen Semmelrogge und Hillmann erneut auf Sendung. Das Besondere: wenn sie sich und ihrem Publikum von 17.30 bis 18.30 Uhr AC/DC, Alice Cooper und schräge Sprüche auf die Ohren ballern, tun sie dies nicht aus einem Sendestudio, sondern ganz öffentlich mitten aus der Bäckerei Malvina’s im Carrer de les Animes 44. Auch die Panadería begreift sich als Teil des Projekts „Art & Design District”. Gewöhnlich schließt sie um 15 Uhr. Doch für die Radiosendung bleibt sie extra geöffnet, und Interessenten können vorbeikommen, um Zaungast zu spielen.

Und so beschreibt Hillmann das Hörfunkstudio in der Bäckerei: „Es kommen zwei Spots mit buntem Licht rein, Mikros, und in der Mitte steht ein großer Tisch, an dem wir moderieren.” „Semmels Metal Hour” soll aber nicht die einzige öffentliche Sendung bei Malvina bleiben. „Wir nutzen die Panadería in Zukunft regelmäßig für Kulturveranstaltungen, jeweils verbunden mit einer Radiosendung von mir, die direkt in La Soledad Radio übertragen wird.” Geplant sind Poesie, Live Painting mit Interview, Live-Musik, DJs und Anderes mehr.

Die Live-Sendung und -Kultur aus der Bäckerei in Palma de Mallorca soll es einmal die Woche an unterschiedlichen Tagen geben, jeweils am späten Nachmittag. Das Programm kann man der Website www.lasoledadradio.com entnehmen. Über diese Website kann man das Programm auch live verfolgen. Zumindest theoretisch, momentan, so Hillmann, gebe es mit einigen Browsern noch Probleme. Allerdings gibt es auch die Möglichkeit, das Programm auf dem Sputnik-Portal (www.sputnikportal.com) störungsfrei zu hören.

Und was die Veranstaltungen in Malvina’s Panadería betrifft: Der Bäckereibetrieb läuft währenddessen weiter. Nur Sonderwünsche werden nicht bedient: „Es gibt keine alkoholischen Getränke, nur das Sortiment der Bäckerei inklusive Kaffee”, sagt Hillmann und fügt hinzu: „Okay, im Fall von Martin Semmelrogges Radiosendung gibt es noch extra Semmel.” (mb)