Sommergefühl, Lebenslust, Lifestyle, Dolce Vita – diese Szenen sind es, die viele – nicht ohne den Einsatz perfekter Marketingkampagnen – mit dem Genuss eines Aperol Spritz’ auch auf Mallorca assoziieren. Wenn dann der gewählte „Sundowner” mit Blick auf das Meer genossen wird, scheint das Glück vollkommen und kann sogar mit einem Status-Post auf Instagram mit anderen geteilt werden. Aber woher kommt diese Leidenschaft für das Getränk? Und wer hat’s erfunden?

Die beiden italienischen Brüder Luigi und Silvio Barbieri erfanden die Rezeptur des reinen Kräuterlikörs aus Rhabarber, Chinarinde, Enzian, Bitterorange und Kräutern 1919 in Padua, einer Universitätsstadt in Venetien. Spätestens in den 1950er Jahren wurde der Aperitif mit „spritzigen” Flüssigkeiten wie Mineralwasser oder Prosecco, in Venedig auch gerne Weißwein, aufgepeppt und diese verliehen ihm die gewisse Leichtigkeit, die den Drink heute so beliebt macht.

In der italienischen High Society, insbesondere in Venedig, begannen die Aperol-Quellen fortan immer kräftiger zu sprudeln und gelangten so schließlich zu internationaler Berühmtheit und in alle Munde.

Als im Jahre 2003 die Firma Campari die Marke Aperol übernahm, ging der Erfolg durch die Decke. Dank gezielter Werbung des italienischen Aperitif Cocktails in Szenelokalen, Beach-Clubs und sogar in Hollywood, verzeichnete Campari große Gewinne. Selbst die Pandemie konnte den Aufstieg nicht stoppen. In einer neuen Werbemaßnahme wurdenVideos und Rezeptanleitungen in den sozialen Netzwerken hochgeladen. Jeder konnte sehen, wie einfach sich das Gute-Laune-Getränk in den eigenen vier Wänden mixen lässt. Die Flasche konnte sogar im schicken Karton mit den passenden Gläsern gekauft werden. War es den Fans im Lockdown nicht möglich, den Drink draußen in der Sonne zu trinken, bestellten sie sich das Sommergefühl verpackt in die eigenen vier Wände und mixten sich das Getränk eben selbst. Die Beliebtheit des Elixiers nahm weiter zu, sodass Campari 2024 die jährliche Produktion mit der Abfüllung zusätzlicher 100 Millionen Flaschen verdoppelte.

Und das ist auch auf den Terrassen der Insellokale zu erkennen. Wohin man schaut – ein Glas Aperol lacht einem immer in der Signalfarbe vom Nachbartisch entgegen und weckt oftmals das Bedürfnis, sich auch ein Glas des leckeren, bittersüßen und fruchtigen Sommerdrinks zu gönnen. MM hat – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – einige beliebte Aperol-Locations auf der Insel herausgesucht und die Preise verglichen. Und ähnlich wie die Beliebtheit des Cocktails sind auch sie mitunter gestiegen.

Im Folgenden sind Bars, Cafés, Beach-Clubs oder Restaurants nach Preiskategorien aufgelistet:

Unter 7 Euro:

El Puente, Plaça del Pont 2, Palma: 6,90 Euro

El Café im HM Palma Blanc Hotel, Carrer de Ramon y Cajal 1, Palma: 6,50 Euro

Bar ES3, Plaça de la Drassana, Palma: 6,90 Euro

Volare, Portocolom, Carrer d’En Cristòfor Colom 43: 6,50 Euro

Bodega Can Rubi, Plaça Nova 26, Santa Maria: 5,50 Euro

Unter 8 Euro:

Rooftop Hotel Obelisco, Arenal Playa de Palma: 7,50 Euro

Doble A Beach Club Av. del Mar 8, Puerto de Alcudia : 7,50

Atalaya, Bulevar de Peguera 7, Peguera: 7,50 Euro

Coco Beach House, Playa Son Moll, Cala Ratjada: 7,90

Bocoi Portocolom, Carrer d’En Cristòfor Colom 11: 7,50 Euro

El Chiringuito by Kazàn, Costa de la Calma, Santa Ponça: 7,50

Playero, Carrer Canal Nou 1, Alcúdia: 7 Euro

Il Chiringo, Carrer del Mar 19, Palmanova: 7.50 Euro

Unter 9 Euro:

Café La Lonja, Carrer de la Llotja 2 Palma : 8,50 Euro

Café Fresco, Via Roma 5b,Palma: 8 Euro

Can Gavella Beach Club, Casetes des Capellans 174, Playa de Muro: 8 Euro

Milano Beach, Carrer Joglars, Balneari 4, Muro: 8 Euro

Waikiki Cocktailbar, Peguera: 8,50 Euro

El Sol Restaurant & Bar, Puig de Bonany 1, Son Serra de Marina: 8 Euro.

Unter 10 Euro

Anima Beach Club, Autopista de Llevant, Palma: 9 Euro

After Landing, Carrer del Bisbe Campins, Palma: 9 Euro

Lilis Brunch & Cocktails, Plaça del Mercat 3, Palma: 9,50 Euro

Bar Bosch, Plaça del Rei Joan Carles I, Palma: 9,50 Euro

Balneario Illetas Beach Club 9,50 Euro

Spritzstopp, Carrer de Can Armengol 5, Palma: 9,50 Euro

Alma Palma, Passeig Portitxol, 4 Playa Ca‘n Pere Antoni, Palma: 9,50 Euro

Ginger Beach, Carretera de S’Arenal 18, Playa de Palma: 9,50 Euro

Bonito Kitchen & Cocktails, Carretera de l’Arenal, 36, Playa de Palma: 9,50 Euro

Ventuno Beach Club, Playa del Mago/ Portals Vells: 9,50 Euro

Restaurante s’Ona Beach, Cala Santanyí: 9,75 Euro

Illes Beach & Sunset, Playa d’Estany, Colònia Sant Jordi: 9.50 Euro

Unter 11 Euro

Bikkini Beach, C/. d’Acapulco 1, Palma: 10 Euro

El Chiringuito, Carretera de s’Arenal 35, Playa de Palma: 10 Euro

Chalet Siena, Carrer de la Missió de San Diego 1, Playa de Palma: 10 Euro

Il Paradiso Marivent, Avenida. Joan Miró 243, Palma: 10 Euro

Maria 5 Beach, Ses Dunes, Camp de Mar: 10 Euro

Unter 12 Euro

Numa Beach, Playa de Muro: 12 Euro

Tabgha Chiringuito Solidario, Carrer d’en Blanes 10, Portals Nous:11,50 Euro.

Schwaiger Xino’s Camino de la Vileta 39, Palma: 10,50 Euro

Unter 13 Euro

Bar Nicolás, Plaça del Mercat 19, Palma: 12,50 Euro

Born 8, Paseo del Borne, Palma: 12 Euro

Grand Sienna, Carrer de Monsenyor Palmer, Av. de Gabriel Roca 2, Palma: 12 Euro

El Corte Ingles, Dachterrasse Avenida de Jaume III 15, Palma: 11,25 Euro

Spoon, Puerto Portals: 12,50 Euro

Unter 17 Euro

Café Cappuccino (Borne/ Palau March/ Plaza Cort), Palma: 14 Euro

UM Beach Club, Portals Nous: 16 Euro

Beach Club Gran Folies, Cala Llamp: 16 Euro

Fera Palma Restaurant, Carrer de la Concepció 4: 16 Euro

Yara Portals, Puerto Portals: 16 Euro.