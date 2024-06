Es ist die wohl magischste Nacht des Jahres auf Mallorca: Die Nit de Sant Joan. Am Sonntag, 23. Juni, wird sie mit Beginn der Dämmerung wieder groß gefeiert. Einer der Hotspots in dieser Nacht sind die Strände der Insel. Mit Beginn der Dämmerung trifft man sich an den Promenaden. Es wird gegrillt, getrunken, gegessen und geredet. Familien und Freunde kommen zusammen, meistens wird ein großes Picknick vorbereitet, Stühle und Tische in den Sand geschleppt.

Rund um Palma de Mallorca konzentrieren sich die Feiern um die Strände Cala Major, Cuitat Jardí und Can Pere Antoni. Im Südwesten der Insel ist viel los in Peguera und Camp de Mar. Auch in Deià, an der Playa de Muro und in Portopetro sind Sie richtig. In der Gemeinde Calvià treffen sich die Feierwütigen am Sonntagabend an der Promenade von Palmanova.

Tausende Menschen kommen zum Beispiel an den Stränden rund um Palma de Mallorca zusammen. Fotos: Archiv

Es gibt aber auch Ausnahmen: In der Gemeinde Capdepera ist auch in der Johannisnacht untersagt, am Strand zu Grillen oder eines der traditionellen Lagerfeuer anzuzünden. Dazu gehören auch die beliebten Strände und Buchten Cala Ratjada, Cala Gat und Canyamel.

Viele Menschen tragen in der Noche de San Juan weiße Kleidung und huldigen den zahlreichen Bräuchen, die sich um die Johannisnacht ranken. Ein rituelles Bad um Mitternacht im Meer soll reinigend wirken. Viele Strandbesucher springen nachts in die dunklen Fluten. Manche Abergläubige gehen da sogar noch weiter: Sie werfen mit dem Rücken zum Meer sieben Münzen ins Wasser und tauchen danach in sieben Wellen ein. Das soll Glück, Wohlstand und Reichtum bringen. Die Mutigen unter den Strandbesuchern versuchen, mit einem großen Satz über die zahlreichen Lagerfeuer zu springen, die im Sand entfacht werden – aber nur in ungeraden Zahlen. Auch das steht für Glück und Gesundheit. Glaubt man den Freimaurern, erinnert dieses Ritual an eine Wiedergeburt: Man sei im Feuer gestorben und lebt weiter.

Tanzende Dämonen und feurige Shows gibt es ab 20.30 Uhr im Parc de la Mar in Palma.

Neben den Stränden treffen sich auch viele Feiernde bei den Correfocs, die unter anderem in Palma de Mallorca im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale stattfinden. Die tanzenden Dämonen und der feuer spuckende Drache der Inselhauptstadt, Es Drac de na Coca, ziehen durch die Menschenmenge und versprühen Pyrotechnik, als gäbe es kein Morgen. Gerne werden die Dimonis von den Besuchern zu kleinen Tänzen in den Sprühfunken herausgefordert. Ab 20.30 Uhr geht die Aufführung unterhalb der Kathedrale los, mit dem Programm „Correfoc infantil” für die Kleinen, ab 22.30 Uhr beginnt dann der Hauptauftritt. Im Anschluss treten ab 23.45 Uhr zwei Bands auf und spielen bis in die Nacht Musik.

Auf Deutsch heißt die Nit de Sant Joan Johannisnacht und wird auch in Teilen des Bundesrepublik gefeiert. Dem Vorabend des 24. Juni wird etwa in Mainz, München oder Freiburg gehuldigt. Sie geht zurück auf die Geburt von Johannes dem Täufer im Jahr 5 vor Christus. Aber sie steht auch im Zusammenhang mit der Sommersonnenwende zwischen dem 20. und 22. Juni. Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer und die Nächte länger.