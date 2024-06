Wer ein rosa Hemd, eine gleichfarbige Hose oder auch nur Socken dieser Couleur trug, hatte am Freitag vergangener Woche im Château Vino de la Isla bei Algaida im Herzen von Mallorca gut lachen. Ihm oder ihr winkte ein geeister Sommer-Cocktail, bestehend aus fein-gefrorenem Rosé-Wein. Dieser „Slush”, der per Strohhalm goutiert wird, war bei der „Rosé Night” des Wein-Schlosses der absolute Renner. Nicht wenige der 300 Gäste wiederholten den Genuss mehrfach.

Auch sonst war in dem Weingut, das mit den Inhabern und Winzern von Mikro-Bodegas kooperiert, der Abend ganz auf „La vie en rose” eingestellt. Sehr viele Menschen schillerten geradezu in rosaroter Bekleidung, ein Schminkteam informierte die Besucherinnen über Kosmetika in der passenden Färbung.

Selbstredend gab es zudem viele Rosés zu probieren und zu kaufen. Kurios: Gleich zwei US-Amerikanerinnen, die mit deutschen Männern verheiratet sind, betreiben Weinbau auf Mallorca und stellten ihre Erzeugnisse vor. Es handelte sich um die Bodegas Bonviva bei Manacor und Twin Peaks bei Binissalem. Victoria Schmidt, Inhaberin des letztgenannten Weinguts, präsentierte eine Cuvée aus Merlot und Cabernet Sauvignon, Jaimi Cyrus wiederum hat ihren Rosé aus der Rebsorte Syrah gekeltert.

Ein blassrosa Hemd trug auch der deutsche Künstler Tobi Mohr aus Nordrhein-Westfalen. Er hatte nicht nur seine Arbeiten im neuen Präsentationssaal des Weingutes ausgestellt, sondern auch den Boden der Auffahrt zur Bodega mit einem gigantischen Kunstwerk besprüht. Es handelt sich um Farben, die nachts bei Schwarzlicht regelrecht aufglühen. „Das dürfte das längste Kunstwerk dieser Art auf der Welt sein“, sagte Mohr.

Bodega-Betreiber Henri Fink zeigte sich rundum glücklich über den Festerfolg. Der Norddeutsche begrüßte unter den zahlreichen Gästen etwa den auf Mallorca zugelassenen Rechtsanwalt Arno Meuser, dessen Frau und Kollegin Belén Benito, den in Santa Maria lebenden Immobilienentwickler Klaas Reuss sowie neben der deutschsprachigen Community auch zahlreiche Weinfans unter den Mallorquinern.