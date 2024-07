Anstatt sich bei tropischen Temperaturen von rechts nach links zu wälzen und Schafe zu zählen, gibt es in den Sommermonaten auf Mallorca eine tolle Alternative: die schönen Nachtmärkte. Denn wenn es sowieso zu heiß zum Schlafen ist, kann man auch über die „Firas nocturnas” oder „Mercadillos nocturnos” schlendern. Sie locken nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische an und sind eine Institution in der schönsten Zeit des Jahres.

Fast jeder Ort auf Mallorca richtet zwischen Juni und September seinen eigenen Markt aus. Oft gibt es vor allem viele Stände mit Kunsthandwerk. Seien es handgemachter Schmuck oder Körbe, Geschirr oder Seifen, aber auch Blusen und Kleider – wer auf der Suche nach einem Mitbringsel für Freunde und Bekannte in Deutschland oder der Schweiz ist, wird sicher fündig. MM präsentiert eine lange Liste für jede Himmelsrichtung der Insel, die Sie in unserem Online-Eventkalender nachlesen können.

In der Regel beginnen die Nachtmärkte um 19 Uhr und sind bis Mitternacht geöffnet. Einer der beliebtesten ist in Palma de Mallorca im Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale. Bis 30. September sind die Stände jeden Donnerstag bis Sonntag in Betrieb. Gleiches gilt für die „Mercadets nocturns” in der Inselmitte in Sineu. An drei Freitagen im September wird die beliebte und gut besuchte Veranstaltung wieder auf die Beine gestellt.

Wer möchte, kann sich auch durch die Kulinarik der Insel probieren. In der Regel sind auf den Nachtmärkten auch Essensstände oder Foodtrucks aufgebaut, die diverse Gerichte anbieten. Neben den klassischen kandierten Äpfeln gibt es auch vielerorts frittierte Kartoffeln oder hausgemachte Marmeladen.

Rund um die Märkte gibt es oft auch traditionelle Tanzaufführungen, wie den mallorquinischen Ball de Bot, manchmal legen DJs auf oder es spielen Bands. Meistens gibt es auch ein Programm eigens für die Kleinen, das aus Workshops, Basteln oder Kinderschminken besteht.

Der Nachtmarkt in Puerto Portals bietet Lifestyle, Kunst und Streetfood. Foto: Veranstalter

So auch auf dem Sunset Market im Luxushafen von Puerto Portals. Er bietet rund 20 Stände mit Kunsthandwerk, Accessoires, Schmuck, Dekoration und Gastronomie jeweils von 18 Uhr bis Mitternacht. Bis einschließlich Donnerstag, 15. August, wird der Markt immer mittwochs und donnerstags geöffnet sein. Der Eintritt ist frei. Welche Stände und Künstler in diesem Jahr unter den Ausstellern sind, sowie das gesamte Programm gibt es auch unter www.puertoportals.com. Auf den Nachtmärkten der Insel kann es sehr voll werden: 2000 Besucher wurden im vergangenen August an nur einem Abend in S’Illot im Inselosten gezählt.

Noch mehr Events für Ihren Sommer auf Mallorca finden Sie in unserem Online Veranstaltungskalender.