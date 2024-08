„Wenn das Leben Dir Zitronen gibt - mach Limonade daraus“. Wer kennt diesen Spruch nicht? Auf Mallorca ist das ein leichtes Unterfangen, da die gelben Früchte an gefühlt jeder Ecke zur Genüge wachsen. Die meisten Einheimischen mit Haus haben sogar einen eigenen Zitronenbaum im Garten. Selbst wenn das in Deutschland nicht der Fall ist, gibt es in vielen Geschäften Bio-Zitronen zu kaufen. Und mit denen schmeckt es genauso lecker.

Die Zubereitung ist recht simple. Um das Getränk längere Zeit im Kühlschrank bereitstehen zu haben, empfiehlt es sich, ein Sirup herzustellen. Dieses im Kühlschrank gelagerte Konzentrat kann dann mit ebenso gekühltem Mineralwasser aufgegossen und genossen werden. Für das Rezept sind nur wenige Zutaten nötig. Die Basis kann jederzeit mit frischen Kräutern wie Minze oder Zitronenmelisse angereichert werden.

Zutaten:

Mindestens 10 Bio-Zitronen (es sollen ca. 500 ml Saft entstehen)

Mindestens 500 g brauner Zucker (nach Geschmack mehr oder weniger verwenden)

500 ml Wasser

Küchenreibe

Zitronenpresse

Sieb

Sterile Flasche

So kann die Limo aufgepimpt werden: Minze, Zitronenmelisse oder Rosmarin

Zubereitung

Zitronen waschen und auspressen. Etwas Zitronenschale abreiben. Darauf achten, dass nur der gelbe Teil und keinesfalls Teile der darunter liegenden weißen Schale genutzt werden. Die hinterlässt im Sirup einen bitteren Nachgeschmack.

Topf mit Wasser und Zucker füllen und umrühren. Dann Zitronensaft und Schale hineingeben und unter hoher Temperatur wenige Minuten aufkochen lassen. Der Zucker muss vollständig gelöst sein. Die Flüssigkeit durch ein Sieb geben. Den Sirup am besten mit einem Trichter in eine sterile Flasche

füllen. Wenn die Flasche abgekühlt ist, einfach in den Kühlschrank stellen. Der Sirup hält so mindestens einen Monat (wenn ihr ihn nicht vorher leergetrunken habt …)

Zur Zubereitung der Limo ein bisschen Sirup in ein Glas füllen. Eiswürfel hineingeben und mit kaltem Mineralwasser auffüllen. Für die Optik kann noch eine Zitronenscheibe an das Glas gesteckt werden. Gegebenenfalls mit ein paar frischen Kräutern wie Minze anreichern. Das sieht nicht nur hübsch aus, es verleiht eurem Drink auch noch zusätzliche Frische.

Und jetzt heißt es nur noch: ran an den Strohhalm!