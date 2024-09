Nach einem Jahrzehnt in der Calle Concepció in Palma wird der renommierte mallorquinische Küchenchef Andreu Genestra sein Restaurant Aromata in neue Räumlichkeiten verlegen. Ab Oktober öffnet das Lokal seine Türen im Hotel HM Palma Blanc in der Calle Ramón y Cajal. Dort plant Genestra, sein beliebtes Mittagsmenü um saisonale Highlights zu erweitern.

„Wir blicken auf zehn erfolgreiche Jahre zurück und haben uns kontinuierlich weiterentwickelt. Nun war es an der Zeit, einen Qualitätssprung zu machen, um unsere gastronomische Vision voranzutreiben. Qualität, sowohl in der Küche als auch im Service, steht dabei an erster Stelle – und das bedeutet auch, unseren Standort zu modernisieren", erklärt Genestra. „Im HM Palma Blanc erwartet uns ein moderner, renovierter Raum, der perfekt zu unserer kulinarischen Ausrichtung passt. Zudem bietet uns die neue Küche noch mehr Möglichkeiten für innovative Kreationen." Laut einer Pressemitteilung des Spitzenkochs werden Gäste künftig auch mittags à la carte Gerichte genießen können, die täglich mit frischen, lokalen Zutaten zubereitet werden. „Frischer Fisch und hochwertiges Fleisch werden eine zentrale Rolle auf der neuen Speisekarte spielen", fügt Genestra hinzu. „Abends wird die Atmosphäre des Restaurants die authentische mallorquinische Küche widerspiegeln, ergänzt durch innovative Akzente, die wir bereits jetzt in den neuen Räumen des HM Palma Blanc einfließen lassen." Für das kulinarische Angebot des Hotels verantwortlich Auch Antonio Horrach Moyá, CEO von HM Hotels, zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Mit Andreu Genestra möchten wir die gastronomische Qualität im HM Palma Blanc auf ein neues Niveau heben. Er wird nicht nur das Aromata leiten, sondern auch für die kulinarische Ausrichtung des gesamten Hotels verantwortlich sein und unter anderem das Frühstücks- und Snackangebot modernisieren." Beide Partnerunternehmen, so Horrach Moyá, stehen für nachhaltigen Qualitätstourismus und legen großen Wert auf lokale Produkte. Das Aromata, das 2014 eröffnete, wurde vom renommierten Repsol-Führer mit einer Sonne ausgezeichnet und zählt zu den Top-Adressen auch im Michelin-Führer. Genestra betreibt außerdem das nach ihm benannte Restaurant im Hotel Zoëtry Mallorca, das mit einem Michelin-Stern sowie einem grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus leitet er das Restaurant Senzill im Hotel Predi Son Jaumell sowie die gastronomischen Konzepte der Lío Group, die Standorte auf Ibiza, Mykonos, London und Mallorca betreibt.