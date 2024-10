Mallorca ist längst mehr als nur eine Insel für Sonnenanbeter. Mit dem Ecocirer Healthy Resort in Sóller setzt das Ehepaar Barbara und Martín einen neuen Standard in Sachen nachhaltiger Gastronomie und entschleunigter Urlaub. Ihr kleines, exklusives Hotel bietet nicht nur Erholung inmitten der Natur, sondern begeistert vor allem mit einem außergewöhnlichen veganen Restaurant. Wer Wert auf gesunde Ernährung und frische, biologische Zutaten legt, findet hier eine einzigartige kulinarische Oase.

Sóller: Ein Ort für Nachhaltigkeit und vegane Küche

In Sóller, dem malerischen Städtchen an der Küste Mallorcas, haben Barbara und Martín ein altes Steinhaus in ein nachhaltiges Refugium verwandelt. Die Philosophie des Ecocirer basiert auf Minimalismus, Recycling und einem klaren Fokus auf gesunde Ernährung. Die sieben Zimmer des Hotels bieten eine intime Atmosphäre, doch das eigentliche Highlight ist die Küche, die mit frischen Zutaten aus dem hauseigenen Garten aufwartet.

Farbenfrohe vegane Speisen auf dem Teller.

Direkt vom Feld auf den Teller

Das vegane Restaurant von Ecocirer arbeitet nach dem Prinzip "vom Feld auf den Teller". Fast alle Zutaten stammen aus dem eigenen biologischen Anbau – von Tomaten, Grünkohl und Paprika bis hin zu aromatischen Kräutern. Diese frischen Erzeugnisse finden sich in jedem Gericht wieder und garantieren nicht nur Qualität, sondern auch eine täglich wechselnde, saisonale Speisekarte.

Besonders beeindruckend ist das selbst gebackene Brot. Von tiefschwarzem Kohlebrot bis zu farbenfrohem Rote-Bete-Brot – jede Kreation ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch reich an pflanzlichen Nährstoffen. Kombiniert mit Aufstrichen wie Avocado auf Cashew-Creme oder einer veganen Papaya-"Lachs"-Variante wird schon das Frühstück zum Erlebnis.

Brunch auf Mallorca neu interpretiert

Das Ecocirer setzt Maßstäbe, wenn es um kreativen Brunch geht. Vegane Gerichte wie Gazpacho mit knusprigem Grünkohl, Ricotta-Ravioli mit Salbei und Walnüssen oder rohe Kale-Pizza mit Pilzen und Zucchini zeigen, dass pflanzliche Küche alles andere als eintönig ist. Der ayurvedische Salat mit Kräutern wie Fenchel, Rosmarin und Salbei bringt zusätzliche Frische und gesunde Aromen auf den Teller.

Eine der veganen Pizzen.

Für diejenigen, die es süß mögen, gibt es ebenfalls kreative Optionen. Kokoscreme mit roten Früchten oder ein Zitrus-Tartar aus Orange, Zitrone und Grapefruit bieten einen frischen Abschluss für das Menü. Auch beim Brunch, der für 35 Euro im Hotel oder für 60 Euro auf der malerischen Finca serviert wird, kommen vegane Genießer voll auf ihre Kosten.

Vegane Küche mit Ausblick

Auf der Finca erwartet die Gäste nicht nur ein ausgezeichneter Brunch, sondern auch eine beeindruckende Kulisse. Umgeben von 2000 Oliven- und Zitrusbäumen sowie einem unvergleichlichen Blick auf die Dörfer Sóller, Fornalutx und Biniaraix, wird der Brunch zu einem Rundum-Erlebnis für alle Sinne.

Ein kulinarisches Highlight auf der Insel

Mallorca entwickelt sich zunehmend zu einem Anlaufpunkt für nachhaltige und vegane Gastronomie, und das Ecocirer Healthy Resort gehört zweifellos zu den Vorreitern. Mit einem klaren Fokus auf Regionalität, frische Zutaten und umweltbewusste Küche hat sich das Resort bereits zahlreiche Auszeichnungen gesichert, darunter der RSC-Preis 2023 für gesunde Hotels sowie Platzierungen auf den Listen der 100 besten Hotels Europas und der Golden List von Condé Nast.

Für alle, die auf der Suche nach einem besonderen veganen Restaurant auf Mallorca sind, bietet das Ecocirer Healthy Resort eine perfekte Kombination aus innovativer Küche, Nachhaltigkeit und einem einmaligen Ambiente. Ein kulinarisches Erlebnis, das zeigt, wie spannend und vielseitig die vegane Küche sein kann.