Der grüne Matcha-Tee aus Japan hat mittlerweile auch auf Mallorca Einzug gehalten. Viele Kaffeeliebhaber sind von ihrem Café con leche auf Matcha-Latte umgestiegen. Die Gründe sind vielfältig: Das gemahlene Grünteepulver schmeckt mit aufgeschäumter Milch milder und cremiger. Matcha beinhaltet zudem mehr Radikalfänger und Nährstoffe, gilt allgemein als gesünder.

Der Wachmacher aus den grünen Teeblättern hält länger munter als das Getränk aus der braunen Bohne. Führt das Koffein zu einem schnellen Energiekick, sorgt der Tee für eine langsamere, aber längere Form der Ausdauer. Jedoch ist die Zubereitung des Getränks aufwendiger. Die hohen Kosten schrecken viele Gastronomen ab. Sie versuchen dann, günstigere Varianten zu verkaufen. Das kann nicht nur herausgeschmeckt werden, sondern lässt sich auch an Farbe, Konsistenz und Geschmack erkennen.

MM hat den Matcha-Test gemacht. Als Vergleichsgetränk wurde in allen Cafés eine Matcha-Latte mit Hafermilch bestellt. Im Vergleich zu Kuhmilch sorgt die pflanzliche Alternative für eine zusätzliche Süße des Trunks. Matcha ist in der Regel teurer als Kaffee, da die Nachfrage stets höher ist als das Angebot. Der Tee darf nur in Japan hergestellt werden. Die Teesträucher werden in der Regel vier Wochen vor der Ernte beschattet. Der Tee enthält so die intensive grüne Farbe und den lieblich-süßen Geschmack. Spätere Ernten schmecken bitterer. Die folgenden Lokale überzeugen mit ihrem Matcha-Angebot:

Magí Coffee Bar

Iced-Strawberry-Matcha-Latte in der Magí Coffee Bar.

Die Betreiber der Magí Coffee Bar im Carrer de Sant Magí 77 in Palmas Ausgeh-Barrio Santa Catalina kennen sich mit Matcha sehr gut aus. Sie bieten die höchste Qualitätsstufe "Ceremonial Grade". Also die Version, die die Japaner bei den Teezeremonien nutzen. Das Teepulver kann dort sogar privat gekauft werden. Der Matcha-Latte mit Hafermilch überzeugt mit dem typischen Geschmack und der leuchtend grünen Farbe. Würde das Getränk in der Tasse viel blasser oder gar gelblich erscheinen, handele es sich um mangelnde Qualität, so die Experten. Zusätzlich wird noch eine Iced-Strawberry-Matcha-Latte oder eine Iced-Mango-Latte angeboten (Matcha-Latte: 5,50 Euro. Iced-Strawberry oder Mango-Matcha-Latte: 6 Euro).

Montys Café

Iced-Blue-Mango-Latte im Montys.

Unweit der Magí Coffee Bar in Palmas Stadtteil Santa Catalina liegt Montys Café in der Calle de la Fábrica 52. Die genaue Matcha-Sorte ist zwar nicht wie im Magí ausgestellt, aber die Qualität ist unverkennbar. Satte, grüne Farbe und lieblich-süßes Aroma lassen darauf schließen, dass die Teeblätter eine optimale Beschattungsdauer und Zubereitungsart durchlaufen haben. Als Schmankerl gibt es auch hier einen Iced-Strawberry-Latte oder einen Iced-Blue-Mango-Latte (Matcha-Latte: 3,90 Euro. Iced-Strawberry-Latte oder eine Iced-Blue-Mango-Latte: 4,90 Euro. Normale Iced-Matcha-Latte 4,50 Euro).

Batx Café

In der Nähe der Plaza España liegt in der Calle Arxiduc Lluís Salvador 7 das für Coworking bekannte Café Batx. Die Intensiv-grüne Farbe, die Crema, die genau wie bei einem guten Kaffee entsteht und der liebliche Geschmack deuten auf eine optimale Zubereitung des Matcha Latte hin. So, wie das Teepulver in Japan zur Zeremonie verwendet wird (Matcha-Latte: 3,50 Euro. Purer Matcha-Tee, der nur mit Wasser zubereitet wird: 3 Euro).