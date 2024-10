Wenn einem auf der Straße gruselige Monster begegnen, in Blut getränkte Gliedmaßen entgegenspringen und es sogar manchmal an der Tür klingelt, weil nach Süßigkeiten gefragt wird – dann ist auch auf Mallorca Halloween. Jahr um Jahr gewinnt das ursprünglich US-amerikanische Fest auch auf der Insel an Bedeutung. Unzählige Restaurants, Bars, Hotels und Freizeitparks stellen dafür mittlerweile ihr ganz eigenes Halloween-Programm auf die Beine.

In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November gibt es viele schaurig-schöne Partys. Unter anderem kann in der edlen Diskothek Lío an der Plaça Gomila in Palma de Mallorca gefeiert werden. Und im Club BCM in Magaluf wird auf zwei Floors „Disco Inferno” versprochen. Auch viele kleinere Clubs, wie etwa Kaelum am Paseo Marítimo in Palma, werden viele Kostümierte zusammenkommen. An der Playa de Palma wird die Halloween-Nacht unter anderem im Megapark zelebriert.

Nit de les Ànimes

Unter anderem in Inca, Alcúdia und Cala Rajada werden riesige Feste ausgerichtet, die sich vor allem an Familien richten. Es gibt die um diese Zeit auf der Insel typischen Bunyols, mit Zucker bestreutes Fettgebäck, Bands spielen und meistens treten noch die mallorquinischen Feuerteufel auf. In der Regel werden sie am Abend des 31. Oktober gefeiert, die genauen Zeiten und Orte geben die einzelnen Ayuntamientos bekannt. In Palma de Mallorca wird die Nit de les Ànimes am Samstag, 9. November, ab 16.30 Uhr, im Sa Riera Park auf die Beine gestellt.

Shoppingcenter

In der Mall FAN in der Nähe des Flughafens gibt es in diesem Jahr wieder ein großes Programm für Familien und Kinder: Kostümwettbewerbe, Bastelstunden mit Kürbissen und Schleim und vielem mehr. Parallel dazu veranstaltet auch das Shoppingcenter Portopi in Palma ein Halloween-Programm, unter anderem mit einem Escape-Room.

Grusel-Wald

Wer sich traut, kann auf einen Spaziergang im Reserva Park nahe Puigpunyent vorbeischauen. Mit detailverliebter Dekoration wartet unter anderem der „Tunnel des Schreckens” auf Besucher. Die Eintrittspreise beginnen bei fünf Euro, Verkleidete bekommen Rabatt. Im Reserva Park wird vom 1. bis einschließlich 3. November Halloween gefeiert.

Allerheiligen

Am Tag nach dem gruseligsten Fest des Jahres pilgern die meisten Spanier und Insulaner auf die Friedhöfe Mallorcas. Sie gedenken ihrer Verstorbenen und verwandeln die Gräber in ein einziges Blumenmeer. Auf Spanisch heißt Allerheiligen „Día de Todos los Santos”. Der 1. November ist, wie in der Bundesrepublik, auch auf Mallorca ein Feiertag. Dieses Jahr fällt er auf einen Freitag, so haben viele Menschen ein langes Wochenende.