Zwei Pizzerien auf Mallorca treten dieses Jahr bei der zweiten Spanischen Pizzameisterschaft an und könnten bald den Titel für die beste Pizza des Landes auf die Insel holen. Die Rede ist von Mama's Pepper in Palma und Sapore di Napoli in Campos, die beide für ihre kreativen und außergewöhnlichen Pizzakreationen bekannt sind. Die prestigeträchtige Auszeichnung wird von La Mejor Pizza, dem führenden Guide für die besten Pizzerien Spaniens, verliehen.

Mama’s Pepper tritt mit einer besonderen Kreation namens "El Compromiso" an, die auf geschmackvolle Weise die Aromen Spaniens und Italiens vereint. "Uns ist es wichtig zu zeigen, dass die Küche mehr kann, als nur das Offensichtliche auf dem Teller zu präsentieren," erklärt das Team der Pizzeria auf der Website des Wettbewerbs. Mit dieser Pizza möchten sie die Grenzen der traditionellen Aromen verschieben und die kulinarischen Kulturen beider Länder verschmelzen lassen. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mama's Pepper 🇮🇹 (@mamas_pepper) Auch Sapore di Napoli geht mit einem einzigartigen Rezept ins Rennen: der "Mortazza". Diese Pizza vereint Mortadella mit Pistaziencreme, Fior-di-Latte-Mozzarella, Kirschtomaten, Parmesan-Flocken, frischem Basilikum und gehackten Pistazien. "Eine perfekte Kombination für Feinschmecker", heißt es auf der Webseite des Wettbewerbs, "die Aromen harmonieren so gut, dass man direkt noch ein Stück probieren möchte." Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sapore di Napoli (@pizzeriasaporedinapoli) Die Konkurrenz bleibt allerdings nicht allein auf Mallorca beschränkt. Auch Ibiza schickt eine Pizzeria ins Rennen: Puig den Valls in Santa Eulària des Riu präsentiert die "Pizza Puig", eine Kreation, die als hauseigenes Meisterwerk beschrieben wird. Der Wettbewerb hat auf seiner Webseite bereits eine Rubrik für das Publikumsvoting eröffnet. Noch bis zum 24. November können Pizza-Liebhaber online für ihre Favoriten abstimmen und mitentscheiden, welche Pizzeria sich den begehrten Titel der besten Pizza Spaniens sichern wird. Mallorca und Ibiza fiebern mit – wird eine der Inseln in diesem Jahr das Rennen machen?