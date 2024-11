Alle. Das ist der Anteil der bio-zertifizierten Bestandteile in den Broten von Thomas Grasberger. „Während der Corona-Pandemie haben wir angefangen, unsere Zutaten auf solche aus ökologischer Landwirtschaft umzustellen”, sagt der Österreicher. Grasberger betreibt seit sechseinhalb Jahren in Palmas Stadtviertel Santa Catalina die Bäckerei Thomas’ Bake Shop. „Die Kunden wollen das. Sie zahlen den Euro mehr, weil sie wissen, dass sie etwas Ordentliches bekommen”, fügt der Wiener hinzu.

Damit bringt Grasberger eine Entwicklung zum Ausdruck, die weltweit seit mehreren Jahren zu beobachten ist: Die Menschen werden immer nachhaltigkeitsbewusster, vor allem in Bezug auf ihre Ernährung. In Palma findet die Szene für gesundes Essen ihren Hotspot in Santa Catalina. Hier häufen sich entsprechende Angebote.

Thomas’ Bake Shop befindet sich in der Straße Annibal. Grasberger gehört zu einer Reihe von Bäckern auf Mallorca, die alte Traditionen neu entdecken. Seiner Aussage zufolge war er der erste, der hier mit Sauerteig zu backen begann. Das Sortiment des Österreichers besteht aus leichten Broten wie Baguette als auch italienisches Weißbrot bis hin zu schwereren Varianten wie Bauernbrot oder dichtes Roggenbrot. Darüber hinaus bietet der Bäcker auch zwei glutenfreie Produkte: Eines aus Buchweizen und eines aus Reis-, Linsen- und Kicher-erbsenmehl. Die Etiketten in der Auslage von Thomas’ Bake Shop zeigen vegane, zuckerfreie sowie hefefreie Sorten an.

In der Parallelstraße Fábrica befindet sich eine Filiale der Kette Oakberry. „Santa Catalina ist für sein gutes Essen bekannt. Das war eine der Voraussetzung dafür, hier ein Geschäft zu eröffnen”, sagt Verkaufsmitarbeiterin Gabrielle. Oakberry hat sich ganz auf die brasilianische Açai-Frucht spezialisiert. Diese Beere enthält nennenswerte Mengen an Omega-6- und -9-Fettsäuren sowie Antioxidantien. Die Exemplare, die Oakberry verwendet, stammen aus ökologischer Landwirtschaft. Gabrielle bereitet mit ihnen prächtige Bowls und Smoothies zu. Dabei können Kunden aus veganen beziehungsweise glutenfreien Toppings wie zum Beispiel Banane, Kiwi, Chia-Samen, Erdnussbutter, Sonnenblumenkerne oder Haferflocken auswählen. Wegen der gesunden Zutaten bestehe ein Teil der Klientel von Oakberry aus Sportlern, erzählt Gabrielle. Die Becherspeisen sind in Größen zwischen 270 Milliliter und 720 Milliliter erhältlich und kosten zwischen 8,30 Euro und 13,90 Euro.

Günstiger kommen Freunde der bewussten Küche bestimmt mit einem Einkauf im Supermarkt Veritas in der Straße Dameto weg. Zu fairen Preisen wird hier eine Vielzahl an nationalen, teilweise lokalen und saisonalen Früchten und Gemüse angeboten. Alle Produkte in den Filialen der Kette sind bio-zertifiziert. In den Regalen finden sich etwa auch Öle, Brot, Müsli oder Honig. Die Kühlschränke beinhalten unter anderem Erzeugnisse auf Soja-Basis oder aufwärmfertige, mindestens vegetarische Mahlzeiten.

Weitere attraktive Optionen im Viertel sind das Café Plant Shack, das in der gleichen Straße wie Veritas liegt, sowie der Co-Working-Space Simply Son Braho in der Straße Pou, in der vegetarisch-vegane Speisen mit Zutaten von der eigenen Farm zur Auswahl stehen.