Wo gibt es die beste Tapa in der Stadt? Das wird die TaPalma 2024 zeigen. Und dafür wird in der mallorquinischen Metropole wieder munter um die Wette gekocht, gegart, gebrutzelt und fröhlich aufeinandergeschichtet. Mehr noch: Es wird auch gemixt, was das Zeug hält. Denn die TaPalma auf Mallorca vom 27. November bis zum 1. Dezember 2024 ist nicht nur ein großes Ta- pas-, sondern auch ein Cocktail-Event. Es gehört zu den größten gastronomischen Veranstaltungen auf den balearischen Inseln.

La Consentida bietet knusprig geschmorte Kalbsmark-Cannelloni mit gewürfelten Garnelen in Knoblauch-Trüffel-Aioli Alle, die sich gern die Finger nach den typisch spanischen Snacks lecken, kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. Dann nämlich können Tapas-Liebhaber fröhlich dem Klassiker „Ir de Tapeo” frönen, nämlich bei einer Häppchen-Tour von Lokal zu Bar zu Restaurant zu ziehen, um die kreativen Leckerbissen im Miniformat an immer unterschiedlichen Orten zu genießen. Und weil die verführerischen Happen wieder höchst appetitlich zubereitet sind, könnte es eine lange Nacht werden. Zumal ja auch noch coole Mix-Drinks zum Probieren locken … Wahl der goldenen Tapa In diesem Jahr bringen fast 20 lokale Küchenchefs ihre Interpretation des Fingerfoods auf die Teller. Und das Ganze hat einen Vorlauf. Denn bereits zwei Tage zuvor, am 25. November, wird in Palma Kongresspalast die jeweils beste Kreation des Jahres im Rahmen eines Wettbewerbs gekürt. Das sind drei der Kategorien: – Tapa TaPalma 2024 – Tapa Sobrassada de Mallorca – Cocktail TaPalma 2024. Hinzu kommen Auszeichnungen für die beste Tapa mit Olivenöl der Herkunftsbezeichnung D.O. Oli de Mallorca, die beste Tapa mit Produkten der mallorquinischen Firma Antonio Nadal, die unter anderem Hierbas der Marke Túnel herstellt, sowie die beste Tapa, die perfekt mit dem Bier San Miguel harmoniert. „Escándalo Mallorquino” ist von Best Pizza erschaffen worden In jeder dieser Kategorien wird Gold, Silber und Bronze verliehen. Für Herdkünstler und Barkeeper ist das eine durchaus attraktive Auszeichnung. Ist durch die Preisverleihung doch ihr Lokal oder ihre Bar in aller Munde. Die Qual der Wahl um die Champions hat übrigens eine Jury, die aus national und international renommierten Köchen und Barmännern besteht. Palma – Hotspot der Häppchen Diese Restaurants und Bars sind in diesem Jahr als Teilnehmer dabei: Tapa TaPalma 2024 • Bar Cristal (Plaça Espanya 4): Pica Pica con ensaladilla • Bellaombra (Mercat Pere Garau): Directe de la mar • Best Pizza (Av. Gabriel Roca 21): Bomba de Oro • Bodega Morey (C./ d’en Morei 4): Bacalao con salsa de tomate, pimiento y rúcula • Café Barroco (C./ Margalida Caimari 17): La Gilda del Barroco • Can Frasquet (C./ Orfila 4): Revuelto de langostinos con bacón y dátiles rebozados • Diecisiete Grados (C./ Fàbrica 12): Empanadilla de lomo bajo braseado • El Bandarra (C./ Can Brondo 6): Bocadillo de foie, anguila y peras • L’Artista – Passeig Marítim (Av. Gabriel Roca 34): Flor de picaña • l’Artista – Son Moix (Camí del Reis 138): Flor de picaña • La Consentida (C./ Simó Ballester 5): Crujiente canelón de tuétano de ternera estofado • Más Natural (C./ Blanquerna 12): Trío de Pollo • Morralla (Camí de Jesús 64): Coca-rroba - Un paseo por los algarrobales • Ombu (Av. Argentina 31): Bruma mallorquina • Qvantum (Passeig Portixol 5): Tataki de atún con guacamole de plátano • Sa Panineria (C./ Joan de Cremona 2): Ricottina • Viu Restaurant (C./ Sant Jaume 3): Variat en 1 • Zaituna Bar (C./ Jacint Verdaguer 39): Baby Ganoush Cocktail TaPalma 2024 • 6th Sence (Illa de Xipre 16): Guava Fizz • Assaona (Passeig Portixol s/n): La Vall • El Bandarra (C./ Can Brondo 6): Frambolico • Grand Siena (C./ de Monsenyor Palmer/Av. De Gabriel Roca 2): Blu del Mare • Ombu (Av. Argentina 31): Toma-tiga • Quentin’s American Bar (Av. Gabriel Roca 34): Tu vuo’ fa’ él Mallorquí • Quentin’s Saloon (Av. Argentina 23A): Tu vuo’ fa’ él Mallorquí • Viu Restaurant (C./ Sant Jaume 3): Uep... El seu Manhattan Im vergangenen Jahr hatte übrigens Alexander Pincay vom Restaurant Ombu mit seiner Schöpfung „20 horas” das Rennen um die beste Tapa gemacht … (lk) Jede Tapa kostet während der TaPalma 2024 in den teilnehmenden Lokalen 2,50 Euro. Cocktails sind für 4 Euro zu haben. Weitere Infos unter: tapalma.es