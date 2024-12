Vor dem blauen Restaurant gegenüber des Marivent-Palast von Palma de Mallorca herrscht großer Andrang. In der Schlange stehen überwiegend Spanier und Mallorquiner. Sie warten auf freie Plätze im Lokal oder vor einer großen Theke mit frischen, auf Eis drapierten Fischen und Meeresfrüchten. MM hat einige Gerichte des Lokals „La Parada del Mar” in Cala Major getestet.

Auf den ersten Blick wirkt das Fisch-Restaurant in seinem knallblauen Design eher unspektakulär, aber maritim. Tolle Fischrestaurants sind häufig piekfeine Läden und strahlen mitunter eine gewisse Extravaganz aus. In diesem Lokal geht es eindeutig legerer zu, ohne dass der Kunde Abstriche an der Qualität der Speisen oder dem Service machen muss. Zudem wird der Gast herzlich empfangen. Chef Patricio begrüßt die Kunden mit einem Lächeln und führt sie persönlich zum Tisch. Nach einigen Empfehlungen entscheiden sich die MM-Tester, das Degustationsmenü für zwei Personen zu kosten. Es kostet 35,75 Euro pro Person. Darin sind neun verschiedene Meeresfrüchte-Gerichte enthalten. Dazu noch eine Flasche Wein oder Wasser und zwei Desserts.

Das Menü beginnt mit Sardellen, Tintenfischchen und Bratpaprika. Dazu gibt es auch Salat und eine Flasche Weißwein. Fotos: Anja Schmidt

Den Auftakt macht Aioli (ein Öl-Knoblauch-Dipp mit Brot). Serviert wird das Ganze mit einer im Sektkübel platzierte Flasche Sauvignon Blanc. Als Zweites folgt eine riesige Platte mit Chipirones (panierte und frittierte Baby-Tintenfische), Boquerones (wenig panierte, frittierte Sardellen) und Pimientos de Padrón (kleine grüne Bratpaprika). Dazu wird eine Schüssel Blattsalat gereicht. Alleine die erste Runde könnte im Grunde zwei Personen sättigen. Alles ist lecker und optimal zubereitet. Trotz der in Öl gebratener Speisen, hat sich kein überschüssiges Fett auf dem Teller gestaut. Die Bratpaprika sind noch knackig und mit Meersalz verfeinert.

Im nächsten Gang folgen Mejillones al Vapor, also gedämpfte Miesmuscheln. Diese sind lecker, Barthaare und Sandreste entfernt. Auf der dritten Platte warten frische Zamburriñas (Jakobsmuscheln) und Navajas (Schwertmuscheln). Es mundet so gut wie es ausschaut. Zwischendurch wird ein Schlückchen des Weines genossen, bevor der freundliche Kellner Junior aus Brasilien bereits die vierte Platte bringt: Gambones (Riesengarnelen) mit Calamares a la Plancha (gebratene Tintenfischringe, jedoch ohne Panade). Die Krebstiere lassen sich wunderbar auslösen und sind gut gewürzt. Auch hier gibt es nichts zu meckern.

Das Fisch-Restaurant "Parada del Mar" sieht unspektakulär aus, überzeugt aber mit Service und Qualität.

Als Dessert haben sich die Restauranttester für ein Stück Carrot Cake und Zitronensorbet entschieden. Exzellente Auswahl. Das Restaurant in Cala Major ist nicht umsonst mit einer Sonne des angesehenen Gastronomieführers „Repsol” prämiert worden. Eine Auszeichnung für seine Qualität, die auch der Michelin-Führer anerkennt. Wer im Dezember im Parada del Mar speisen möchte, kann das dienstags bis samstags von 13 bis 15.30 Uhr und 19 bis 22.30 Uhr und sonntags von 13 bis 15.30 Uhr tun. Von 15. Dezember bis 7. Januar 2025 ist das Lokal geschlossen. Weitere Infromationen unter www. laparadadelmar.com.