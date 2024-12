Die Winterzeit hat auch auf Mallorca Einzug gehalten – und mit ihr die Saison für köstliche heiße Schokolade, wie sie in ganz Spanien geschätzt wird. Diese Spezialität ist eine dickflüssige Schokoladencreme, die man genussvoll aus der Tasse löffeln kann. Ergänzen Sie das Erlebnis mit frisch gebackenen Churros (knusprige, frittierte Teigstangen mit Zucker), einer traditionellen Ensaimada (süße Schmalzschnecke) oder einer Coca de Patata (ein luftiges Gebäck, das an ein Milchbrötchen erinnert), und Sie finden sich in einem süßen Paradies wieder. Hier sind einige der beliebtesten Lokale der Einheimischen:

Churrería Gabri's, (C/. Francesc Martí i Móra 10, Palma)

Der Name ist Programm: Der gemütliche Laden liegt in der Nähe der Plaça Madrid und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische sowie für Besucher aus den umliegenden Vierteln. Die Churrería hat sogar an Silvester ab 5 Uhr morgens geöffnet. Besonders am Neujahrsmorgen und an Heiligabend, nach der Mitternachtsmesse, genießen viele Spanier traditionell ihre "Churros y una taza de chocolate".

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 7 bis 15.30 Uhr und Dienstag bis Samstag von 18 bis 23.30 Uhr.

Pastisseria Ca'n Molinas, (C/. de la Rosa 4, Valldemossa)

Die beliebteste Bäckerei in Valldemossa ist bekannt für ihre Coca de Patata, die ebenso gerne in die Schokotasse getunkt wird wie die frittierten Teiggebäcke "Churros". Die Pastisseria wurde 1920 gegründet und stellt ihre Produkte noch immer in einem maurischen Ofen her, der seit der ersten Generation erhalten geblieben ist.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 9 bis 11 Uhr.

Churrería Rosaleda (Costa de la Pols 12, Palma)

Dieses Café, zentral in Palma in der Nähe der Rambla gelegen, wird seit vier Generationen in familiärer Hand geführt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9.30 bis 13.15 und 17 bis 20.15 Uhr. Sonntag 17 bis 20.15 Uhr.

Can Joan de s'Aigo (C/. Can Sans 10 und C/. Baró de Santa Maria del Sepulcre 5, Palma)

Dies ist eines der ältesten und bekanntesten Schokoladencafés Mallorcas. In beiden Filialen ist der Genuss der Schokocreme unbedingt empfehlenswert. Und zum Eintunken gibt es eine Vielzahl an leckeren Stückchen in allen Variationen.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 8 bis 21 Uhr.

Café Barroco (C/. Margalida Caimari 17, Palma)

Hier ist die heiße Schokolade für ihre besonders dicke Konsistenz und den intensiven Geschmack bekannt. Zudem erwartet die Gäste eine große Auswahl an Kuchen und süßen Crêpes.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 17 bis 0 Uhr. Sonntag von 19 bis 0 Uhr.

Bar y Punto (C/. Pollentia 41, Alcúdia)

Diese Bar in Alcúdia serviert die "chocolate a la taza" zusammen mit Churros. Sie gehört zu den beliebtesten Lokalen der Gemeinde, besonders an den Markttagen Dienstag und Sonntag.

Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 7.30 bis 17 Uhr. Donnerstag 7.30 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 7.30 bis 15 Uhr