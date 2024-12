In der traditionellen Bäckerei "Forn i Patisseria Reina María Cristina" in Palma de Mallorca ist es üblich geworden, dass zahlreiche Bürger im großen Ofen ihre Schweinebraten rösten lassen. Dafür steht die Inhaberin Margalida Serra über den Jahreswechsel bereit. Alleine am vergangenen Mittwoch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, hatte die Bäckerin nahezu 100 Schweine in den Ofen geschoben.

Es war früher auf Mallorca üblich, die "Porcelletas", die an den Festtagen dampfend auf den Tischen stehen sollten, in den Öfen der Dorfbäckereien garen zu lassen. Schließlich hatten nur wenige Menschen die Möglichkeit gehabt, so große Tiere in ihrer Küche zu verarbeiten. Manche Menschen nehmen heutzutage diese Tradition immer noch in Anspruch.

Die ganze Backstube steht voller Schweinebraten.

Besonders bekannt für diesen Service ist Margalida Serra. Sie berichtete der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", wie viel Arbeit ihr dieser Tage zuteil kam. Die Bewohner hatten die Möglichkeit gehabt, am Mittwochmorgen, von 7 bis 9 Uhr die rohen Fleischplatten vorbeizubringen. Um 13.30 Uhr waren die Gerichte fertig und konnten in der Bäckerei abgeholt werden.

Margalida Serra hat angekündigt, auch an Silvester, dem 31. Dezember und am 6. Januar, an dem Feiertag der Heiligen Drei Könige ihren Ofen zur Verfügung zu stellen. Und das wie an Weihnachten: Abgabe zwischen 7 und 9 Uhr, Abholung um 13.30 Uhr.