Auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, ist der 24. Dezember für einen Rentner tödlich ausgegangen. Der 71-jährige Spanier erstickte nach Informationen des Internet-Auftritts www.cronicabalear.es in einem Restaurant namens "Bon Lloc" in Santa Eulària während eines mittäglichen Weihnachtsessens. Herbeigerufene Helfer schafften es nicht, den Mann wiederzubeleben.

An den Weihnachtstagen geben sich die Menschen in der Regel ausgelassen bis manchmal nachlässig. Deswegen kommt es mitunter zu unangenehmen bis tragischen Zwischenfällen. In Spanien ist es nicht unüblich, dass die festlichen Tage im Kreise großer Familienverbände begangen werden, und das in der Regel bis über Mitternacht hinaus.

Santa Eulària des Riu ist eine Stadt im Osten von Ibiza. Der südlich der Stadt ins Meer mündende einzige Fluss der Insel, der Riu de Santa Eulàlia, prägt das Landschaftsbild der Gemeinde und war bis zum 18. Jahrhundert wichtig für die Bewässerung und das Betreiben von Mühlen.

Santa Eulària ist vor allem im Sommer eine pulsierende Stadt mit einer ca. zwei Kilometer langen Strandpromenade. Groß und berühmt ist der exklusive Yachthafen. Dieser zieht im Gegensatz zu beispielsweise Sant Antoni eher das gediegenere Publikum in die Stadt.