Während der Weihnachtsfeiertage ist es auf Mallorca üblich, dass die Öffnungszeiten der Supermärkte geändert werden. Nach Informatione der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora finden Sie im Folgenden die Öffnungs- und Schließzeiten der wichtigsten Supermarktketten der Insel für den 25. und 26. Dezember 2024:

25. Dezember: Weihnachtsfeiertag. Der 25. Dezember ist ein gesetzlicher Feiertag, an dem die meisten Supermärkte geschlossen sind. In Palma gibt es jedoch einige Ausnahmen:

- Opencor (Calle Ramon y Cajal): Dieses Geschäft ist von 8:00 bis 2:00 Uhr geöffnet und bietet eine Möglichkeit für Last-Minute-Einkäufe.

26. Dezember: Zweite Weihnachtsfeiertag. Der 26. Dezember ist auf den Balearen (anders als in anderen Regionen in Spanien) ein gesetzlicher Feiertag, der sogenannte zweite Weihnachtsfeiertag, was zusätzliche Schließungen bedeutet. Einige Geschäfte werden jedoch geöffnet sein. Das sind:

- El Corte Inglés (in der Altstadt von Palma in der Jaime-III-Straße): Der Supermarkt und das Geschäft sind von 11:00 bis 20:30 Uhr geöffnet und bieten somit ein großes Zeitfenster für den Einkauf.

- Opencor (Calle Ramon y Cajal): Die verlängerten Öffnungszeiten von 8:00 bis 2:00 Uhr werden beibehalten und stehen den Verbrauchern zur Verfügung.

Mit den angepassten Öffnungszeiten wollen die Handelsketten sowohl den Bedürfnissen der Kunden als auch ihrer Mitarbeiter gerecht werden. Es ist gut zu wissen, dass andere Handelsketten wie Mercadona, Carrefour, Lidl und Aldi an beiden Feiertagen geschlossen bleiben. Den Verbrauchern war empfohlen worden, ihre Einkäufe im Voraus zu planen und sich über die spezifischen Öffnungszeiten der einzelnen Geschäfte zu informieren, da diese je nach Standort und örtlichen Vorschriften variieren können. Aktuelle Informationen über die Öffnungs- und Schließungszeiten der Supermärkte während der Feiertage finden Sie auf den offiziellen Websites der einzelnen Ketten oder direkt bei den Geschäften.