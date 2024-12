Wer auf Mallorca noch Last-Minute-Geschenke oder die vergessene Weihnachtsgans besorgen muss, kann aufatmen: Die großen Supermarktketten der Insel haben ihre verlängerten Öffnungszeiten für den 24. Dezember bekanntgegeben.

Die meisten Filialen werden an Heiligabend von 9:00 bis 19:00 Uhr geöffnet sein, wie die Unternehmen mitteilten. Mercadona, Carrefour und El Corte Inglés hätten sich, so recherchierte die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", auf diese einheitlichen Zeiten verständigt. Lediglich der Hypermarkt Alcampo in Marratxí öffnet bereits um 8:00 Uhr, um den erwarteten Kundenandrang besser zu bewältigen.

Die Carrefour-Filialen in der General Riera und im Porto Pi Center sowie die El Corte Inglés-Standorte in der Avenida Alexandre Rosselló und der Jaime III. fallen unter diese Regelung. Beim deutschen Discounter Aldi wollte man sich noch nicht festlegen, Branchenkenner gehen jedoch davon aus, dass sich die Öffnungszeiten an denen der Mitbewerber orientieren werden.

Mit den angepassten Öffnungszeiten wollen die Handelsketten sowohl den Bedürfnissen der Kunden als auch ihrer Mitarbeiter gerecht werden. Verbrauchern wird dennoch empfohlen, ihre Einkäufe frühzeitig zu planen. Die reduzierten Öffnungszeiten sollen den Beschäftigten ermöglichen, den Heiligabend im Kreise ihrer Familien zu verbringen.