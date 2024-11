Wenngleich die klirrend winterlichen Temperaturen und der rieselnde Schnee fehlen, ist die Vorweihnachtszeit auf Mallorca jedes Jahr eine ganz besondere. Zahlreiche Adventsmärkte sind rund um die Insel aufgebaut und bieten ein großes Programm für kleine und große Menschen. In diesem Jahr gibt es alte Bekannte und ein paar Neuerungen.

Deutscher Weihnachtsmarkt in Santa Ponça

Der beliebte deutsche Weihnachtsmarkt ist bereits am vergangenen Wochenende losgegangen. Auf dem Festplatz bei Son Bugadelles im Südwesten der Insel wird wieder das altbewährte Programm auffahren, so Organisator Holger Becker: die große Lego-Ausstellung, Kunsthandwerk und Charity, Essen, Trinken, Musik und Kinderkarussells. Parallel werden auch wieder die gut besuchten Flohmärkte für Kinder- und Erwachsenenkleidung auf die Beine gestellt. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in Santa Ponça werktags von 17 bis 22 Uhr sowie am Wochenende und feiertags 10 bis 22 Uhr, er geht bis zum 15. Dezember.

Am Donnerstag, 28. November, ist der Startschuss für das romantische Weihnachtsdorf in der Inselhauptstadt gefallen. Laut Organisatorin Tatiana Pilati wird der Markt in diesem Jahr sogar noch verschönert, denn statt weißer Zelte werden erstmals Holzhütten aufgebaut. Bis einschließlich 22. Dezember wird das Pueblo Español immer von Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 23 Uhr betrieben. Auch für Familien mit Kindern wird an den 16 Tagen wieder viel geboten: Disneyfiguren wie Micky Maus und Paw Patrol laufen umher und man kann sich mit dem Weihnachtsmann fotografieren lassen. Das Essensangebot wird wieder „around the world” sein, so die Organisatoren. Es gibt Leckeres von deutscher Bratwurst und Glühwein bis zu spanischen Churros und Empanadas. (Eintritt 10 Euro, ab 12 Jahren 5 Euro, inkl. Getränk)

Internationale Leckerein, Kinderprogramm und Live-Musik gibt es im Freilichtmuseum Pueblo Español in Palma de Mallorca. Foto: Thor Schoof

Mercado de Navidad in der Altstadt von Palma

Hunderte Buden reihen sich rund um die Plaça Major, die Rambla und den Parc de Ses Estacions an der Plaça Espanya aneinander. Der Eintritt ist kostenfrei und der Weihnachtsmarkt ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am Parc de Ses Estacions ist auch noch eine Schlittschuhbahn aufgebaut, dort stehen auch Karussells und eine Schneehütte für Kinder. Mehr Informationen gibt es hier.

Zwei weitere, bei Deutschens sehr beliebte Weihnachtsmärkte auf Mallorca, starten erst später. Darunter ist der "Christmas Market" im Nobelhafen Puerto Portals. In mehr als vierzig weihnachtlich dekorierten Holzhütten werden vom 13. Dezember bis 6. Januar zahlreiche „Qualitätsprodukte” angeboten, unter anderem Dekorationen, Accessoires, Holzspielzeug und viele einzigartige Details. Der Eintritt ist kostenlos. Auch in diesem Jahr werde es „ein reichhaltiges gastronomisches Angebot geben”, teilen die Verantwortlichen mit. Ebenfalls wird die Schlittschuhbahn aufgebaut sein.

Auch dieser Luxushafen fährt wieder einmal groß auf: In Port Adriano auf Mallorca stehen erneut die 30 Meter lange Riesenrutsche sowie die 300 Quadratmeter große Eisbahn. Der Eintritt zum Markt sowie die Ausleihe von Schlittschuhen sind kostenfrei. Darüber hinaus gibt es Buden mit Mode und Kunsthandwerk sowie Foodtrucks. Vom 20. Dezember bis 7. Januar wird der Weihnachtsmarkt täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet sein, am 24. sowie 31.12. jeweils bis 16 Uhr.

Noch mehr kleine und große Weihnachtsmärkte auf Mallorca finden Sie in unserem laufend aktualisierten Online-Veranstaltungskalender.