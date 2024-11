Wer in diesen Tagen auf Mallorca mit dem Bus fahren will, braucht starke Nerven. Am Donnerstag und Freitag wird bei gleich zwei Busunternehmen der Insel gestreikt. Davon betroffen sind zum einen die Stadtbusse der EMT in Palma de Mallorca sowie auch die rot-gelben Tib-Busse, die die Überland-Verbindungen bedienen. Zahlreiche Linien, die auch viele Urlauber nutzen, werden in diesen Tagen nur minimal befahren.

Wie die EMT als auch die Tib vorab angekündigt haben, wird es auf den meisten Linien an beiden Streiktagen nur ein Mindestangebot geben. Von den Streiks betroffen sind auch die Flughafen-Buslinien A1 (Palma Zentrum-Flughafen) und A2 (Playa de Palma-Airport). Statt der bisherigen Taktung von 10 Minuten fahren sie nur noch alle 50 Minuten. Auch die Buslinie 4, die zwischen dem Zentrum von Palma de Mallorca und Ses Illetes verkehrt, fährt nicht mehr alle 10 Minuten, sondern ist auf ein Mindestmaß beschränkt. Wer Richtung Cala Major fahren will, um einen schönen Strandtag zu genießen, wird mehr Zeit einplanen müssen. Ähnliche Nachrichten Schneller zum Flughafen und an die Playa: Diese Linienbusse in Palma fahren nun häufiger Mehr ähnliche Nachrichten Gleiches gilt auch für die EMT-Verbindung L25 zwischen El Arenal und der Plaça de la Reina unweit der Kathedrale von Palma. Teilweise liegt wegen des Streiks bis zu 45 Minuten zwischen den Abfahrten. Ebenfalls betroffen ist die Linie 35, die vom Palma Aquarium an der Playa in die Innenstadt fährt. Unter diesem Link finden Sie eine Auflistung aller Abfahrtzeiten der betroffenen Linien in Palma de Mallorca. Gleiches gibt es auch für die Überlandbusse von tib, unter diesem Link. Am erstem Streiktag am 28. Oktober kam es teilweise zu chaotischen Szenen. Weitere Streiktage sind bis zum Ende des Jahres bereits angekündigt: Am 5. und 9. Dezember werden die Busfahrer wieder teilweise ihre Arbeit niederlegen, um sich für bessere Jobbedingungen starkzumachen. Ab dem 23. Dezember soll der Streik dann auf unbestimmte Zeit ausgeweitet werden, wenn bis dahin keine Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern erzielt wird. Am ersten Streiktag vor rund vier Wochen kam es in Palma de Mallorca zu tumultartigen Szenen. Am Montag, 28. Oktober, versuchten Dutzende Menschen gleichzeitig, in die wenigen Busse zu steigen. Es war teilweise unmöglich, statt der Busse in Taxis auszuweichen, weil die meisten ausgebucht waren.