Mit Beginn des Sommers werden die Stadtbusse in Palma de Mallorca auf einigen Linien noch häufiger verkehren. Das hat der Betreiber EMT in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Vor allem Urlauber dürften sich über die Neuerungen freuen: Davon profitieren nämlich zahlreiche beliebte Touristen-Linien.Die neuen Taktungen treten ab Dienstag, 25. Juni, in Kraft.

Unter anderem werden die Flughafen-Busse der Linien A1 (Flughafen-Zentrum) sowie A2 (Flughafen-El Arenal) ab nächster Woche öfter zirkulieren. Die A1 fährt fortan alle 12 Minuten, die A2-Busse alle 25 Minuten, an allen Tagen der Woche. Der Dienst wird außerdem täglich bis 1.25 Uhr in der Nacht ausgedehnt.

Wer mit dem Bus zwischen der Playa de Palma und dem Stadtzentrum fahren möchte, darf sich ebenfalls über weniger lange Wartezeiten freuen. Die Linie 25 (El Arenal-Plaça de la Reina) erhöht ihre Frequenz auf fünf bis sechs Minuten an Werktagen. Sonntags und an Feiertagen soll der nächste Bus spätestens nach acht Minuten kommen. Auch die Busse der Linie 35 (Parc Aquàtic-Plaça de la Reina) sollen am Wochenende öfter fahren. Zusätzlich werden die Fahrtzeiten bis in die Nachtstunden verlängert, kündigte der Betreiber EMT an.

Auch auf der Linie 4, die das Stadtzentrum von Palma de Mallorca mit den beliebten Stränden Cala Major und Ses Illetes verbindet, werden die Busse in einer schnelleren Taktung eingesetzt. Alle acht Minuten sollen die Busse nun zwischen Montag und Samstag fahren, an den Sonntagen alle 10 Minuten. Die EMT-Linie 4 ist vor allem mit Beginn der Hauptsaison regelmäßig überfüllt, da Urlauber und Einheimische sie gleichermaßen viel nutzen.

Auf der Webseite des Busunternehmens können Sie die genauen Fahrtzeiten und -pläne einsehen. Das Webangebot gibt es auch in deutscher und englischer Sprache. Außerdem bietet die EMT eine durchaus nutzerfreundliche App für Android und iPhone an. Diese gibt es ebenfalls auf Deutsch zum Download. So kann man die Busankunftszeiten in Echtzeit verfolgen.

Eine einfache Fahrt mit den blau-grün-weißen Bussen in Palma de Mallorca kostet 2 Euro pro Person. In den Flughafen-Bussen kosten die Tarife 5 Euro pro Fahrt. Residenten, die die graue Bürgerkarte besitzen, fahren umsonst. Auch Kinder bis fünf Jahren fahren kostenlos mit. Mit EC-Karte zu zahlen, ist nicht möglich, beim Busfahrer es wird nur Bargeld akzeptiert. An den Automaten, die an vielen Bushaltestellen stehen, kann man sich aber auch Fahrkarten mit Bankkarte kaufen.