Wer sehnlich an Mallorca denkt, hat Sonne, blauen Himmel, das Meer und Palmen vor Augen. Eine Tasse dickflüssiger, cremiger und heißer Schokolade passt auf den ersten Blick fast gar nicht ins Bild. Dabei ist die Kombination nahezu paradiesisch gut. Wenn Sie in Deutschland ein süßes Inselfeeling vermissen, zeigt Ihnen MM, wie sich die Einheimischen ihren Kakao zubereiten. Denn die Lust auf eine echte "Chocolate a la taza" ist überall verlockend und lädt zum Träumen ein.

Keine Sorge - Sie bekommen im Folgenden keine Anleitung, wie Sie sich drei Löffel Kakao oder gar Kaba in heiße Milch einrühren. In Spanien hat die Schokolade in eine nahezu puddingartige Substanz. Um es den Eingeborenen gleichzutun, sind nicht viele Zutaten nötig. So kommen Sie ratzfatz in den Schokoladenhimmel:

Die heiße Schokolade ist in Spanien dickflüssiger und cremiger. Churros oder anderes Gebäck schmeckt dazu besonders gut.

Zutaten für 2 Personen

200 g Zartbitterschokolade (70 % Kakaoanteil)

250 - 500 ml Vollmilch

1 Prise Salz

Zucker nach Geschmack

Zubereitung

Einen Topf mit der Milch erhitzen, jedoch nicht aufkochen. Die Zartbitterschokolade in Stücke brechen, hineingeben und langsam schmelzen lassen. Dabei ununterbrochen mit einem Schneebesen rühren, bis sich eine homogene Masse ohne Klümpchen bildet. Eine Prise Salz verleiht der "Chocolate“ zum Schluss eine besondere Intensität. Die Spanier mögen die Schokolade so dickflüssig, dass sie fast gelöffelt werden kann. Wenn Sie das nicht mögen, verdünnen Sie die Masse mit etwas mehr Milch. Ist Ihnen der Geschmack zu bitter, verfeinern Sie die Schokolade nach Gusto mit Zucker. Rühren Sie dabei so lange, bis er sich vollkommen aufgelöst hat.

Die Zartbitterschokolade wird in Stücke gebrochen und dann in Milch aufgelöst.

Die heiße Schokolade in eine Tasse geben. In Spanien werden dazu gewöhnlich frittierte Teigstangen, die sogenannten Churros, gereicht. Ein leckeres Plätzchen schmeckt aber getunkt ebenso köstlich. Zu deutschen Waffeln passt ihr Getränk übrigens gleichermaßen vorzüglich. Eine Stange Zimt in der "Taza" sieht nicht nur toll aus, sie gibt dem Ganzen noch ein wenig "Pfiff".

Genießen Sie ihre "Taza de Chocolate" wie die Mallorquiner: Mit Sonne im Herzen.

Und nun machen Sie es wie die Mallorquiner und trinken ihre "Tasse Schokolade" mit dem Blick in die Sonne gerichtet. Selbst wenn Sie in Deutschland bei grauem Himmel vor Kälte bibbern, ist das doch kein Problem: Behalten Sie die Sonne im Herzen und träumen Sie einfach von Ihrem nächsten Urlaub - im Winter auf Mallorca. Na, wird es Ihnen schon wärmer?