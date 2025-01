Die Jahresvorsätze werden dieses Jahr erst ab Februar angegangen. Warum? Weil jetzt der denkbar schlechteste Zeitpunkt für eine Diät ist, die häufig an erster Stelle aller Vorsätze steht. In Spanien und auf Mallorca werden nämlich vor allem zum Jahreswechsel die berühmten Churros verspeist. Wer nun unbedingt mit der Gewichtsabnahme beginnen möchte, ist viel zu streng mit sich. Oder die Person kam bislang nicht in den Genuss der frittierten, zuckrigen Teigstangen.

Hier eine Orientierungshilfe über die zahlreichen Formen, in denen die Kalorienbombe daherkommt. Aber Achtung: Womöglich steigt das Verlangen, in alle Leckereien zumindest einmal hineinzubeißen. Um Sie davor und gegebenenfalls einem Zuckerschock zu bewahren, hat MM für Sie vorgekostet. Hier eine Auflistung der Churro-Variationen und besten Anbieter in Palma de Mallorca:

MM wagte den völlig selbstlosen Test von Churros con chocolate. Foto: ans

Xurrería Rosaleda

Dieses Café wird seit vier Generationen in familiärer Hand geführt. Die Churros haben einen nahezu legendären Ruf. Und das zu Recht! Bevor Sie die gefüllten Variationen austesten, kommt hier der Klassiker: Eine Ration beinhaltet fünf knusprige Stangen für 3,15 Euro. Die heißen Stangen werden in einer Tasse heißer Schokolade für 3,80 Euro gestippt. Regelmäßig kommt es zu langen Warteschlangen vor dem Café. Lage: zentral, in der Nähe der Rambla. Costa de la Pols 12, Palma de Mallorca. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 9.30 bis 13.15 und 17 bis 20.15 Uhr. Sonntag 17 bis 20.15 Uhr.

Churrería Josana

An gefühlt jeder Ecke der Inselhauptstadt finden Sie einen Imbisswagen der Kette (Zum Beispiel an der Plaça Espanya). Churros gibt es mit Zucker, in Schokolade überzogen, gefüllt, mit Dip oder zu heißer Schokolade. Als Füllungen oder Dips stehen Cremes aus Dunkler oder heller Schokolade, Pistazie, Erdbeer, Dulce de Leche, Vanille oder Kinder Bueno zur Auswahl. 250 g gezuckerte Churros kosten sechs Euro. 250 g mit Schokolade überzogene Stangen kosten acht Euro. Ein gefülltes Teigstückchen 3,50 Euro. Wer die Diät an den Nagel gehängt hat, bestelle sich zu den zuckrigen Churros eine Pistaziencreme für 2,50 Euro dazu.

Café Weyler

Das kleine, zwischen Carrer Unió und der Rambla gelegene Lokal ist eigentlich eine Eisdiele. Dennoch werden dort köstliche Variationen geboten: Eine ganz normale Portion (Drei Stangen) mit einer Tasse heißer Schokolade kostet 6,80 Euro. Sehr zu empfehlen ist allerdings auch die Version, in der die Churros großzügig mit Nutella bekleckst werden. Auf die Tasse heiße Schokolade kann in diesem Falle verzichtet werden. Drei Churros mit Nutella kosten 4 Euro. Lage: Plaça Weyler 10, Palma. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 10 bis 0.30 Uhr.

Im „Café Weyler” gibt es auch Churros mit Nutella. Foto: Anja Schmidt

Churrería Gabri's

Das gemütliche Lokal liegt in der Nähe der Plaça Madrid und ist ein beliebter Treffpunkt für Einheimische sowie für Besucher aus den umliegenden Vierteln. Hier bekommen Sie eine Porra serviert. Diese ist so etwas wie die große Schwester der Churros. Ähnlich im Geschmack, aber in der Konsistenz etwas weicher und fluffiger. Dafür ist die Porra größer, dicker und kommt ohne Zucker daher. Für den Kick extra Süße sorgt dann die Tasse heiße Schokolade, in die die Artverwandte getunkt wird. Eine Porra mit Schokolade kostet 5 Euro. Lage: C/. Francesc Martí i Móra 10, Palma. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 7 bis 15.30 Uhr und Dienstag bis Samstag von 18 bis 23.30 Uhr.