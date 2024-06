Das wird viele deutsche Mallorca-Urlauber freuen! Die Denkmalschutz-Kommission von Palmas Stadtverwaltung hat am Dienstag (4.6.) den Weg für die Umgestaltung des Terrassenlokals am Museum Es Baluard frei gemacht. „Mit dem von der Kommission vorgelegten Gutachten können wir grünes Licht für das Projekt geben", so der Stadtrat für Städtebau, Óscar Fidalgo. Heißt: Es wird dort wieder Gastronomie und eine Bar geben.

Das neue Projekt sieht vor, dass die Arbeiten an der Terrasse reversibel sein müssen und die ursprünglichen Bauelemente nicht beeinträchtigen dürfen. Die Bepflanzung soll zudem niedrig gehalten werden und Sonnensegel sollen so gestaltet sein, dass die Aussicht auf die historische Stadtmauer nicht beeinträchtigt wird. Ähnliche Nachrichten „Majestät, hier ist das Museum!”: Seit zwei Jahrezehnten ist Es Baluard ein Hort zeitgenössischer Kunst Mehr ähnliche Nachrichten Die Arbeiten an dem seit mehrere Jahren stillgelegten Terrassen-Lokal des Museums waren im Oktober letzten Jahres eingestellt worden, da sie nach Ansicht der Denkmalschützer gegen die Vorgaben für solche Art von Bauprojekten verstießen. „Wenn wir etwas ändern müssen, werden wir es tun", hatte damals der Geschäftsführer des Restaurierungsunternehmens Grupo Tragaluz, Tomás Tarruella erklärt. Der Hauptfehler des ursprünglichen Projekts sei laut Tarruella, dass die geplanten neuen Wände des Lokals einen Teil der historischen Mauer beschädigen hätten können. Dies wurde nun behoben. Wann das Terrassenlokal wieder in Betrieb genommen wird, ist zwar noch unklar, aber mit den Arbeiten soll bereits in den kommenden Wochen begonnen werden.