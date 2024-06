Ein Felskletterer ist an der Dic-Oest-Mole in Palma de Mallorca gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 32-jährige Franzose fiel am Dienstag gegen 15 Uhr 14 Meter tief und musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hafenpolizei war von einem Zeugen wenige Minuten nach dem Vorfall informiert worden.

Der Mann wurde an den Rippen und an sonstigen Stellen des Oberkörpers verletzt. Er hatte sich mit seiner Freundin und einem Bekannten an dem Steilküstenabschnitt aufgehalten, um die Felsen als Freeclimber zu erklimmen. Der Sport wird Psicobloc genannt und gilt als äußerst gefährlich, denn die Kletterer bewegen sich ohne Sicherungsseile die Felsen hoch. Mallorca bietet zahlreiche Orte für dieses Vergnügen, etwa im Osten, wo die Küste vorwiegend aus Felsen besteht.