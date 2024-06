Land unter an der Touristenmeile Playa de Palma auf Mallorca: Die heftigen Regenfälle setzten am Dienstagnachmittag nicht nur den Flughafen Son Sant Joan unter Wasser, auch Anwohner und Geschäftstreibende rund um den Ballermann bekamen nasse Füße. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" strömten die plötzlich hereinbrechenden Wassermassen in zahlreiche Haushalte, Gastronomiebetriebe und Ladenlokale. Das Lokalblatt veröffentlichte unter anderem ein Video von einem Rollerverleih, in dem nach Darstellung des Betreibers das Wasser "einen halben Meter hoch" stehe. Bei einem Schwenk mit der Kamera ist zudem zu sehen, dass es dessen Nachbarn nicht besser erging: Wasser, so weit das Auge blickte.

Nach dem ersten Schock arbeiten die Menschen und Behörden auf Mallorca derzeit noch an einer Bestandsaufnahme der Schäden. Vielerorts, so die Zeitung, hätten Geschäftsinhaber versucht, ihre Lokale mit improvisierten Barrieren vor den anrückenden Wassermassen zu schützen. Während manche glaubten, sich mit heruntergelassenen Jalousien gegen das Nass stemmen zu können, hätten andere zu Handtüchern gegriffen. Wohl dem, der seine Wohnung oder sein Geschäft zumindest im ersten Stock hatte. Der spanische Wetterdienst AEMET zog noch am Nachmittag eine erste Bilanz. Demnach fielen rund um den Flughafen bis zu 53 Liter Regen pro Quadratmeter. Entscheidend erschwert worden sei die Situation dadurch, dass innerhalb "von weniger als einer Stunde bis zu 43,8 Liter Niederschlag" über dem Bereich Flughafen und Playa de Palma niedergegangen seien. Zum Vergleich: An der Balearen-Universität UIB oder am Einkaufszentrum Portopí seien weniger als fünf Liter Regen gefallen, so die Meteorologen. Die Behörden entschieden sich am Dienstag dazu, die Unwetterwarnstufen Gelb (im Inselinneren) und Orange (im Inselsüden) vorerst aufrechtzuerhalten.