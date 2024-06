In einem Flugzeug der Airline Ryanair haben Passagiere am Dienstag vor dem Start in Palma de Mallorca für Unruhe gesorgt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Mittwoch meldete, sollte die Maschine mit regenbedingter Verspätung nach Fez in Marokko starten, als sich ein erneutes Problem einstellte.

Bei einer Passagierin wurden "bürokratische Probleme" festgestellt, sodass sich der Start noch weiter verzögerte. Die anderen Fluggäste solidarisierten sich mit der Frau, es wurde laut in dem Flugzeug. Später verlangten einige Passagiere sogar, den Jet verlassen zu dürfen, woraufhin ein streit mit anderen Gästen entbrannte. Zweieinhalb Stunden später konnte der Jet die Insel verlassen. Zwischen Mallorca und dem nordafrikanischen Staat Marokko werden nicht allzu viele Flüge angeboten. Neben Fez ist es auch möglich, nach Marrakesch und in die Küstenstadt Nador zu kommen. Auf Mallorca leben nicht wenige marokkanische Staatsbürger.