Die heftigen Unwetter, die ab Dienstagmittag auf Mallorca für Chaos gesorgt haben, gehen weiter. Auch der Mittwoch ist mit viel Regen losgegangen, in den Morgenstunden regnete es unter anderem in Palma de Mallorca wieder wie aus Eimern. Am Nachmittag gilt weiter die Wetterwarnstufe Gelb wegen Starkregen für Teile der Insel, und dies in der Zeit zwischen 14 und 20 Uhr. Wie der staatliche Wetterdienst Aemet mitteilt, könnte es vor allem den Südwesten Mallorcas am Nachmittag treffen. Die Gewitter und damit einhergehenden Regenschauer könnten allerdings nur sehr lokal heftig ausfallen.

Insgesamt sei die Wetterlage weiter instabil, so Aemet. Aktuell sei es schwierig, genau vorherzusagen, wann es wie viel regnen soll. Hier gelangen Sie zum Regenradar der Aemet. Es ist aber zu erwarten, dass der Mittwoch auf der Insel eher grau und wolkenverhangen bleibt. Dazu werden es zwischen 22 und 25 Grad. Auf der ganzen Insel kann es den ganzen Tag über immer wieder nass werden. Die kommende Nacht auf Donnerstag soll weitestgehend trocken bleiben, aber auch am Donnerstag sind vereinzelte Schauer noch möglich.

Laut aktueller Wettervorhersage wird sich die Wetterlage auf Mallorca ab Donnerstagnachmittag langsam stabilisieren. Ab Freitag soll es wieder wärmer und sonniger werden, dann wird wieder Badewetter erwartet. Auch die Werte steigen dann langsam an, in Campos werden 27 Grad erwartet, 28 Grad in Sóller sowie in Palma bis 26 Grad und Pollença sogar bis 31 Grad. Am Samstag wird es fast überall auf der Insel noch ein bisschen wärmer: bis zu 30 Grad sind dann im Süden der Insel möglich. Calvià erwartet um 28 Grad, Llucmajor 31 Grad und rund 27 Grad in Sineu.

Die Unwetter vom Mittwochnachmittag haben vor allem den Südwesten Mallorcas hart getroffen. Dabei ist ein Rekord an Niederschlagsmengen verzeichnet worden: 71,8 Liter pro Quadratmeter kamen am Flughafen innerhalb von einer Stunde herunter. Der bisherige Höchstwert wurde am 2. Juni 1991 mit 55,9 Liter gemessen. Die sintflutartigen Regenschauer lokalisierten sich laut Aemet sich rund um den Flughafen, die Playa de Palma und Cuidad Jardín. Es kam zu zahlreichen Überschwemmungen, am Airport standen Teile des Terminals, der Parkplätze sowie des Rollfelds unter Wasser. Der Flugbetrieb kam vorübergehend zum Erliegen. Auch Straßen und Busse wurden geflutet. An der Playa de Palma standen Lokale und Haushalte teilweise voller Wasser.