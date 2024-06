Zum zehnten Jahrestag der Krönung des spanischen Königs Felipe VI. kann der Königspalast "La Almudaina" in Palma de Mallorca kostenfrei besucht werden. Jeder Besucher darf die königlichen Säle und Gemächer am Mittwoch, 19. Juni, während der Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr gratis betreten (letzter Einlass ist wegen der Feierlichkeiten um 17 Uhr).

Der Palacio Real de Almudaina befindet sich direkt neben der Kathedrale und wird gerne von Touristen besichtigt. In den Sommermonaten wird die im 14. Jahrhundert fertiggestellte Festung von der königlichen Familie als Residenz genutzt, meist jedoch nur zu offiziellen Anlässen. Ihren Urlaub verbringen die Royals im Marivent-Palast bei Cala Major.

Besucher empfinden den Innenhof des Königs und der Königin, die gotische Kapelle Santa Ana und der Thronsaal sehenswert. Der Eintritt kostet normalerweise sieben Euro.

Zur Feier des zehnten Jahrestags der Thronbesteigung Felipes können in ganz Spanien geschichtsträchtige Orte kostenfrei besucht werden. Die Königspaläste in Madrid öffnen aufgrund der Feierlichkeiten erst am 20. Juni ihre Türen.