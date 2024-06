Das wechselhafte Wetter der vergangenen Wochen setzt sich auf Mallorca fort. Am Donnerstag steht der kalendarische Sommerbeginn an und an den stellenweise sehr hohen Temperaturen macht sich das auch schon bemerkbar. Doch viel Saharastaub in der Atmosphäre über den Balearen sorgt aktuell für trübes und schwüles Wetter. Auch die Nächte kühlen nicht ab: Mit 23 Grad in Capdepera, 22 Grad am Flughafen sowie in Campos und 21 Grad in Sineu ist wieder eine tropische Nacht auf Mallorca verzeichnet worden.

Am Mittwochmorgen ist der Himmel über der Insel noch diesig und einige wenige Regentropfen kamen herunter. Laut des staatlichen Wetterdienstes Aemet ist daran eine "dichte Masse von Saharastaub" schuld. Im Laufe des Tages kann es laut der aktuellen Vorhersagen immer wieder Schauer oder Gewitter geben, am Abend sind auch stürmische Episoden möglich. Wenn es regnet, wird es Schlamm regnen. So wird der braune, lehmige Regen genannt, der den Saharastaub aus der Atmosphäre wäscht. Wie es zu dem Wetterphänomen kommt, lesen Sie hier. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 26 und 33 Grad.

Am Donnerstag um 22.51 Uhr ist der astronomische Sommeranfang. Doch wird sich die instabile und wechselhafte Wetterlage erst einmal fortsetzen. Auch am Donnerstagmorgen und -vormittag kann es auf Mallorca weiter regnen und dicht bewölkt sein. Bis zu 31 Grad werden in Sa Pobla erwartet, 30 Grad in Llucmajor, 27 Grad in Palma de Mallorca sowie 26 Grad in Andratx. Auf der Nachbarinsel Menorca gilt sogar die Wetterwarnstufe Orange.

Richtiges Badewetter mit viel Sonnenschein und blauem Himmel wird ab Freitag erwartet. Dann soll es insgesamt freundlicher und schöner werden. An den Toptemperaturen wird sich nicht allzu viel ändern: 30 Grad sollen es in Sineu, 29 Grad in Sóller, 28 Grad in Santanyí und 27 Grad in Alcúdia werden. Auch an den Wassertemperaturen macht sich der Sommer langsam aber sicher bemerkbar: 23,5 Grad sind es aktuell in der Bucht von Palma und 23,47 Grad vor Dragonera.

Ein kleiner Ausblick Richtung Wochenende: Am Samstag könnte es laut des staatlichen Wetterdienstes noch ein bisschen heißer werden und meistens wird die Sonne scheinen. Am Sonntag wird es ein wenig kühler, stellenweise sind dann auch wieder Schauer möglich.