Palma de Mallorca ist um eine Touristenattraktion reicher, wenn auch nur vorübergehend. Das Wasser im Sturzbach Sa Riera, der entlang der Altstadt der Balearen-Metropole fließt, erstrahlte an diesem Mittwoch mal wieder türkisfarben, was viele Passanten zweifellos an den charakteristischen Farbton der Karibik erinnerte.

Es ist nicht das erste Mal, dass dieses Phänomen in Palma vorkommt. Vielmehr wurde das Bett des Bachs, das einst von der MM-Verlagsgruppe aufgewertet und aufwendig bepflanzt wurde, in den vergangenen Tagen trockengelegt und gereinigt. An diesem Mittwoch dann leitete die Aufbereitungsanlage Son Tugores besonders salzhaltiges Restwasser über den Sa Riera ins Meer. Die hellblau-trübe Farbe entsteht jedoch nicht nur wegen des hohen Salzgehalts, sondern unter bestimmten Umständen, wenn sich Algenrückstände im Bachbett befinden oder sehr hohe Temperaturen herrschen, wie es in den letzten Tagen der Fall war. Das abgeleitete Wasser enthält keine chemischen Substanzen und ist weder für die Umwelt noch das Meer schädlich.