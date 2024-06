Ein 30 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist den Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Sturz mit seinem Vehikel am zurückliegenden Freitag zugezogen hatte. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" war der junge Mann bereits mit schwersten Kopfverletzungen in das Großklinikum Son Espases eingeliefert worden. Von diesen, so ein Krankenhaussprecher gegenüber dem Lokalblatt, habe er sich nicht mehr erholen können.

Der Zeitung zufolge ereignete sich der tragische Unfall am frühen Freitagmorgen in Palmas Stadtviertel Son Armadams. Demnach kollidierte der 30-Jährige aus bislang unbekannten Gründen mit einem geparkten Auto. Bei dem anschließenden Sturz habe der Fahrer des E-Scooters derart schwere Schädelverletzungen erlitten, dass er noch am Unfallort in ein Koma gefallen sei.

Mitarbeiter der Ortspolizei Palma hätten zwar umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet, so die Zeitung weiter, der Zustand des Verunglückten habe sich dennoch kaum gebessert. Dem Notarzt und Sanitätern sei es schließlich gelungen, den Zustand des 30-Jährigen bis zum Eintreffen im Krankenhaus zu stabilisieren. Am Dienstag, vier Tage nach dem Unfall, verstarb der Mann an den Folgen seiner Verletzungen.