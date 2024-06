Eine 38-jährige deutsche Urlauberin ist am Mittwochnachmittag auf Mallorca verletzt worden, als sie offenbar von einer Mauer an der Straße in Camp de Mar stürzte. Die Frau schlug in einiger Meter Tiefe auf einer Betonmauer auf und erlitt eine große, stark blutende Wunde am Kopf.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Rettungskräfte gegen 15 Uhr. Die Frau war mit ihrem Mann auf dem Weg zum Felsenstrand von Ses Dones, als sie aus unbekannten Gründen aus einer Höhe von etwa vier bis fünf Metern abstürzte, so die gleichen Quellen gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Nach Eingang des Notrufs wurden Beamte der Lokalpolizei von Andratx zu dem Einsatz entsandt. Rettungsschwimmer vom Strand Camp de Mar, der 450 Meter entfernt liegt, kamen ebenfalls zur Unglücksstelle und kümmerten sich mehr als eine halbe Stunde lang um das Opfer, das auch mehrere Prellungen am ganzen Körper erlitten hatte. Als der Rettungsdienst eintraf, wurde die Frau von den Sanitätern behandelt, mit einer Trage zum Krankenwagen getragen und von Camp de Mar ins Universitätsklinikum Son Espases nach Palma gebracht.