Zwei edle Yachten voller Historie befinden sich derzeit im prestigeträchtigen Yachthafen Club de Mar in Palma de Mallorca. Eine davon ist die 85,65 Meter lange Megayacht Kingdom 5KR, die 1979 von dem umstrittenen Milliardär Adnan Kashogi in Auftrag gegeben wurde und zum damaligen Zeitpunkt mit einem goldenen Schriftzug des Namens seiner Tochter Nabila versehen war. Das luxuriöse Schiff verfügt über fünf Decks, einen Hubschrauberlandeplatz, ein Kino und eine Diskothek. In früheren Zeiten war ein Team von 50 Crewmitglieder beschäftigt, die hohen Ansprüche der Passagiere zu befriedigen.

Im Laufe der Zeit wechselte die Kingdom 5KR mehrfach ihre Besitzer, worunter sich selbst hochrangige Staatshäupter und Präsidenten befanden, darunter etwa der Sultan von Brunei. Jahre später verguckte sich Donald Trump in die Luxusyacht, noch bevor er zum 45. Präsidenten der USA wurde. 29 Millionen US-Dollar gab er für die Kingdom 5KR und taufte sie auf den Namen Trump Princess. Drei Jahre später ging die Megayacht in den Besitz des arabischen Prinzen Al-Waleed Bin Talal über. Mittlerweile ist die Yacht bereits 45 Jahre alt und war sogar im James-Bond-Streifen "Sag niemals nie" mit Sean Connery zu sehen. Die I Dinasty, derzeit in den Gewässern der Cala Fornells, ist 101 Meter lang und hat einen Wert von rund 200 Millionen US-Dollar. (Foto: UH) Auch eine weitere nautische Augenweide legte am Mittwoch auf der Insel an, die I Dinasty. Es handelt sich dabei um eine 101 Meter lange Luxusyacht, die dem 2021 verstorbenen kasachischen Geschäftsmann Alijan Ibragimov gehörte und einen Wert von über 200 Millionen US-Dollar aufweist. Diese Gigayacht ist nicht nur aufgrund ihrer atemberaubenden Länge aufsehenerregend, sondern auch wegen des besonderen Designs, das durch stilisierte, fließende Formen mit elliptischen Linien besticht. Von Land aus konnten man sie in den Gewässern von Cala Fornells in der Nähe der Malgrats-Inseln östlich von der Baleareninsel sehen.