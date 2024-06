Ein deutscher Urlauber ist in seinem Hotelzimmer auf Mallorca unter dem dringenden Verdacht festgenommen worden, gegenüber seiner Begleiterin gewalttätig geworden zu sein. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, der mit seiner Freundin an der Playa de Palma die gemeinsamen Ferien verbringen wollte. Die Festnahme durch die Ortspolizei Palma habe sich bereits am 10. Juni ereignet, der mutmaßliche Täter sei inzwischen unter richterlichen Auflagen wieder auf freiem Fuß.

Angaben des Hotelpersonals zufolge war aus dem Zimmer des Urlauberpaars bereits tags zuvor starker Lärm zu hören. Als ein Mitarbeiter nach dem Rechten gesehen habe, sei ihm von der "weinenden Frau" versichert worden, alles sei in Ordnung. Als sich der Lärm am darauffolgenden Tag wiederholt habe, sei das Hotelpersonal entschiedener eingeschritten, so die Zeitung unter Berufung auf Augenzeugen und Polizei. Es habe sich entschlossen, sich mit einem Zweitschlüssel Zugang zum Zimmer zu verschaffen und sich ein Bild von der Situation zu machen. Dort sei man auf ein "verheerende Lage" gestoßen, so "Ultima Hora". Die "völlig verängstigte Frau" habe umgehend versucht, bei den Hotelmitarbeitern Zuflucht zu finden. Ferner habe der Mann den Personalausweis seiner Freundin in Gewahrsam gehabt und Minuten zuvor den Koffer mit sämtlichen Habseligkeiten seiner Partnerin aus dem Fenster geworfen. Die alarmierte Polizei nahm den mutmaßlichen Aggressor, einen "Zwei-Meter-Mann mit 120 Kilogramm", noch im Hotelzimmer fest. Ihm werden Medienberichten zufolge häusliche Gewalt und Nötigung vorgeworfen.