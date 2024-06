Pünktlich zum Beginn der Hauptreisezeit auf Mallorca hält der Sommer Einzug auf der Insel. Wahrscheinlich weil an diesem Wochenende in einigen deutschen Bundesländern die Sommerferien losgehen, gibt sich Petrus besonders viel Mühe. An diesem Wochenende wird es heiß und sonnig. Zuvor hatte es Schlamm geregnet, die vergangenen Tage waren unbeständig gewesen.

Am Donnerstagabend hatte es in Teilen der Insel gewittert. Viele Menschen konnten die Blitze mit ihren Handys festhalten und posteten Fotos auf Facebook und X. Gesichtet wurden teilweise spektakuläre Blitze unter anderem in Inca und in Cala Rajada:

Rayo desde Inca hace unos instantes. pic.twitter.com/da3VjgwUr2 — Francisco Seguí Casado (@CasadoSegui) June 20, 2024

Jetzt folgt eine stabile Wetterlage. "Endlich blauer Himmel zum Start ins Wochenende", schreibt der staatliche Wetterdienst Aemet am Freitagmorgen bei X. Dennoch sind kurze Schauer nicht ausgeschlossen und auch dichtere Wolken können sich vor die Sonne schieben. Dazu werden zwischen 27 und 32 Grad erwartet. Auch die Wassertemperaturen ziehen langsam an: In der Bucht von Palma de Mallorca misst die Hafenbehörde aktuell 23,9 Grad.

In den kommenden Tagen wird sich die Wetterlage nicht maßgeblich verändern. Fast überall auf der Insel wird es schön sonnig und nur selten bewölkt. Am Samstag sind folgende Höchstwerte vorhergesagt: 30 Grad in Campos und Llucmajor, 31 Grad in Sóller sowie 32 Grad in Maria de la Salut und Sa Pobla. Damit wird Samstag der wärmere Tag vom Wochenende.

Am Sonntag hingegen wird es etwas kühler. Palma de Mallorca und Pollença kommen auf 27 Grad, Santanyí auf 25 Grad und Andratx auf 26 Grad. Auch können einige dichtere Wolken aufziehen, Schauer sind vor allem im Norden der Insel nicht ausgeschlossen.