Peinlicher geht's kaum: Ein alkoholisierter Pkw-Fahrer hat um Mitternacht die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist gegen eine Straßenlaterne am Paseo Mallorca im Herzen von Mallorcas Hauptstadt geprallt. Der junge Mann war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs , was dazu geführt hat, dass die Wucht des Aufpralls so stark war, dass sich der Airbag löste und das Auto einen Totalschaden erlitt.

In unmittelbarer Entfernung befand sich das Revier der Nationalpolizei, sodass Beamte sofort zum Unfallort herbeieilten und Ermittlungen einleiteten. Auch ein Alkoholtest wurde durchgeführt, der positiv ausfiel. Wie die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, sei es nur dem Zufall zu verdanken gewesen, dass niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde. Es hätten sich zu jeder anderen Tages- und Nachtstunde durchaus auch Fußgänger in der Nähe befinden können. Arbeiter der Stadtverwaltung entfernten den Laternenpfahl und das beschädigte Fahrzeug. Generell ist es auf den Balearen in den vergangenen Jahren zu einem Anstieg der Verkehrsunfälle gekommen, wobei auch zunehmend mehr Todesopfer gezählt wurden. Insgesamt verloren 41 Menschen auf den Inseln im vergangenen Jahr (2023) ihr Leben. Zum Vergleich: Im Jahr davor wurden 25 Verkehrstote auf den Inseln verzeichnet. Damit sind die Balearen die autonome Gemeinschaft, in der die Zahl der Todesopfer auf den Überlandstraßen am stärksten gestiegen ist.