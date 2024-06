In Palma de Mallorca ist am Donnerstag erneut ein Stockwerk eines Mehrfamilienhauses eingestürzt und hat das darunterliegende Apartment unter sich begraben. Anwohner hätten seit mehr als einem Jahr die Vermieter auf die Baufälligkeit des Gebäudes aufmerksam gemacht und ihre Ansgt vor einem Zusammensturz geäußert. Dennoch sei nichts unternommen worden, so die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Verletzt wurde niemand.

"Uns ist die Küche praktisch auf den Kopf gefallen", sagte die Bewohnerin aus dem Erdgeschoss fassungslos. "Ich wohne hier mit meinen beiden Söhnen, einem Hund und zwei Katzen. Dass uns nichts passiert ist, grenzt an ein Wunder", so die Frau. Sie berichtet, dass sie mit einem Architekten befreundet sei, der sie auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe. Er sogar die Bewohner des gesamten Hauses gewarnt. Nach Aussagen der Nachbarn sei das Haus in Palmas Viertel Santa Catalina trotz Baufälligkeit mehrere Jahre keiner technischen Inspektion unterzogen worden. Das Gebäude hat drei Stockwerke, in denen insgesamt acht Menschen leben. Nach dem Einsturz haben alle Bewohner ihre Wohnungen verlassen und sich bei ihren Familien einquartieren müssen. "Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll, ich stehe auf der Straße", sagte eines der Opfer, das sich mittlerweile von Anwälten beraten lässt. Der Eigentümer habe noch nichts von sich hören lassen und würde auf keine Nachricht reagieren. "Eine Wohnung gehört einem Deutschen, der selbst viele Immobilien in Palma vermietet", behauptete die Bewohnerin des Erdgeschosses. Er selbst wohnt natürlich nicht hier", sagte sie. Vor wenigen Wochen Wochen war an der Playa de Palma der Medusa Beach Club eingestürzt. Die Terrasse im ersten Stock fiel bis in den Keller und begrub zahlreiche Gäste unter sich. Bei dem Vorfall kamen vier Menschen ums Leben, darunter zwei Deutsche. MM berichtete.