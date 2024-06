Auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza hat sich in der vergangenen Woche ein Raubüberfall auf einen Urlauber ereignet. Dem Mann wurde eine Luxusuhr vom Arm gerissen, dabei ist der Tourist verletzt worden. Schon am nächsten Tag konnte die Nationalpolizei zwei Männer festnehmen, die für die Tat verantwortlich sein sollen.

Der Raubüberfall ereignete sich am Sonntag, 16. Juni, auf Ibiza. Wie der Urlauber berichtete, soll ihm ein Mann mit Gewalt die Luxusuhr vom Arm gerissen haben. Sie soll einen Wert von 3500 Euro gehabt haben. Nachdem er die den teuren Schmuck an sich nehmen konnte, habe der Täter das Opfer so zu Boden gestoßen, dass der Tourist verletzte wurde und medizinisch behandelt werden musste.

Der Täter hingegen konnte flüchten: Sein Komplize wartete unweit des Tatorts mit einem Motorrad und die beiden brausten davon. Wie das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, konnten die beiden mutmaßlichen Täter jedoch bald darauf identifiziert und schon 24 Stunden später verhaftet werden.

Beide Männer sind 39 und 31 Jahre alt und stammen aus Italien, sie wurden festgesetzt und müssen sich jetzt wegen eines Raubüberfalls mit Gewaltanwendung verantworten. Der Ibiza-Urlauber verließ die Insel noch am selben Tag und erstattete in seinem Heimatland Anzeige. Diese Anzeige wurde über die europäische Verbindungsstelle der Polizei an die Ermittlungsbeamten auf Ibiza weitergeleitet, was die Ermittlungen erheblich beschleunigte.

Auch auf Mallorca kommt es immer wieder vor, dass Urlaubern hochwertige Uhren und Schmuck geklaut werden. Dabei gehen die Täter oft perfide vor, wie etwa in diesem Fall: Zwei Prostituierte entwendeten einem Urlauber beim Liebesdienst seine Luxusuhr. Es gab auch schon mehrere Fälle, in denen sogenannte "Rolex-Banden" zu mehrjährigen Haftstraften verurteilt wurden.