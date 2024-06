Beamte der spanischen Nationalpolizei haben an der Playa de Palma auf Mallorca am vergangenen Donnerstag einen Exhibitionisten festgenommen, der sich unter anderem gegenüber Minderjährigen entblößt haben soll. Zudem soll er Hand an sich gelegt haben. Einer Pressemitteilung zufolge handelt es sich bei dem Unhold um einen Spanier mittleren Alters.

Der Mann soll die Tat gegen 14.45 Uhr begangen haben. Er wurde von Zeugen beim Masturbieren im Innern eines Autos mit offener Tür beobachtet. Zudem machte er eine vorbeigehende Jugendlichen mit eindeutigen Zeichen auf sich aufmerksam. Diese begab sich in äußerst nervösem Zustand in ihr Hotel, von dort aus wurde die Polizei gerufen. Ähnliche Nachrichten Gegen Müll und Dreck am Ballermann: Das ist der neue Schlachtplan für ein sauberes Arenal Mehr ähnliche Nachrichten Die Minderjährige gab an, in dem Auto einen Mann erblickt zu haben, der nur mit im Hemd bekleidet war. Lokalpolizisten fanden den Täter und verständigten die Nationalpolizei. Deren Beamte führten den Mann ab und untersuchen nun, ob er weitere ähnliche Delikte beging. In der Hochsaison begeben sich Kriminelle vielerlei Art in die von Exzessurlaubern bevorzugten Touristenzonen auf Mallorca, also die Playa de Palma und Magaluf. Dabei handelt es sich nicht nur um Exhibitionisten, sondern auch um Taschendiebe, gewalttätige Prostituierte und sogenannte Hütchenspieler. An der Playa de Palma herrscht derzeit Hochbetrieb: Tausende vor allem aus Deutschland stammende und vor allem junge Urlauber bevölkern die Gegend am Strand, die Bars, Restaurants und Vergnügungsareale werden geradezu überrannt.